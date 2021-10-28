英特爾創新日登場！地表最強遊戲CPU亮相 與谷歌合作開發晶片

英特爾 (INTC-US) 周三 (27 日) 舉辦「創新日」(Intel Innovation) 活動，針對 PC 與伺服器推出更多新產品，包括第 12 代 Alder Lake 新產品線亮相，以及為雲端業者、AI 領域推出客製化晶片與多款工具包。

第 12 代 Intel Core 系列 - Alder Lake

英特爾表示，Alder Lake 全新產品是首款基於 Intel7 製程技術的混合架構處理器，最新共發布 6 個系列的產品更新，總計有 60 款新 CPU 產品，以適應筆電、遊戲等各種類型消費者。

這次號稱地表最強遊戲 CPU 的 i9-12900K 達 16 核心 24 執行緒，在各類遊戲的效能大幅提升，除了擁有重視效能的 P-Core (效能核心) ，還搭配 E-Core (效率核心) 來處理低耗能的工作。

(圖: 英特爾)

此外，第 12 代 PC 版 CPU 將首度支援 DDR 5 記憶體、PCIe 5.0、Intel Smart Cache (L3) 最多可達 30MB；還同步發表全新的 600 系列晶片，最高可提供 28 條通道，以及新加入的 PCIe 4.0 通道。

這些不鎖倍頻 (無限超頻) PC 版 CPU 將於美國時間 11 月 4 日正式發售，售價最低的 i5-12900KF 為 264 美元，i9-12900K 則是 589 美元。

英特爾預計，年底前將出貨超過數十萬顆第 12 代 Intel Core K 版 CPU，明年 3 月前將出貨超過 2 百萬顆。為滿足明年初 PC、NB 和商用市場，該公司也正開始向 OEM 廠商出貨 28 款第 12 代 CPU 系列產品。

瞄準雲端、AI、高速運算 推出客製化晶片

英特爾表示，目前已和谷歌 (GOOGL-US) 開發一款特定應用 IC (ASIC) 代號為 Mount Evans 的基礎設施處理器 (IPU)，加快 Google Cloud 資料中心存取速度，確保安全性並增加靈活性。

此外，法國半導體新創 SiPearl 設計用於歐洲百萬兆級超級電腦的微處理器中，已採用英特爾 Ponte Vecchio GPU 作為系統高效能運算的加速器。

另一方面，英特爾與美國阿岡國家研究所共同設計的 Aurora 超級電腦，採用次世代 Sapphire Rapids 伺服器 CPU 以及 Ponte Vecchio GPU，每秒浮點運算次數已高達 2 exaFLOPS。

除了客製化晶片外，該公司還推出許多有利開發商的工具包與最佳化處理器的軟體，其中包含 Developer Zone、oneAPI 2022、Xeon 可擴充 CPU AI 工具包等。