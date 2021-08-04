中華電攜思科簽MOU 強化5G SA整合測試

中華電 (2412-TW) 今 (4) 日宣布，與全球科技大廠思科 (CSCO-US) 簽署合作備忘錄，除搭配台廠 O-RAN SA(獨立組網)設備進行整合測試外，雙方將擴大 5G 應用合作。

中華電表示，O-RAN SA 技術逐漸到位，為驗證電信業者能有更加完備的 O-RAN 技術架構，與思科公司合作，項目涵蓋 5G 新技術、雲維管系統與 5GC 整合介接、5G 垂直應用 E2E(端到端) 服務測試、資安及整合式營運支援系統自動化解決方案等。

中華電提供 5G O-RAN SA 驗證測試平台，提供實際應用場景，讓網路設備與基站業者、終端業者進行應用測試，未來電信業者將打破 5G 布建高成本包袱，可提供更有彈性的網路環境。

中華電執行副總經理林榮賜表示。中華電信致力推動台灣 5G 發展，透過與思科的合作與測試，從基站到應用服務的 E2E 端對端測試，開創屬於台灣的 5G 產業聚落，台灣 5G 產業打造更多與應用。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟指出，身為全球網通系統領導品牌，思科與中華電信合作，為台灣帶來首次由台廠主導的 5G O-RAN 提供測試平台，讓台灣的電信設備業者可以在完成布建的獨立組網上進行測試。

陳志惟表示，未來電信業者在設備選擇、採購預算可有更多彈性，思科也會在此平台與中華電信合作共推解決方案，為客戶提供更有效益的 5G 架構。