長科*Q2每股賺8.8元 上半年同步改寫新猷

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (22) 日召開股東會，並公告第二季自結，稅後純益 3.11 億元，季增 31.22%，年增 55.5%，每股稅後純益 0.88 元，上半年稅後純益 5.49 億元，年增 67.89%，每股稅後純益 1.55 元；受惠導線架供不應求，加上漲價效應，長科 * 第二季、上半年獲利雙創新高。

長科 * 第二季營收 30.71 億元，季增 12.9%，年增 25.96%，營益率 15.11%，季增 4.37 個百分點，年增 5.8 個百分點，稅後純益 3.11 億元，季增 31.22%，年增 55.5%，每股稅後純益 0.88 元，

長科 * 累計上半年營收 57.91 億元，年增 26.11%，營益率 13.05%，年增 4.25 個百分點，稅後純益 5.49 億元，年增 67.89%，每股稅後純益 1.55 元。

董事長黃嘉能表示，長科 * 擁有領先業界的沖壓、蝕刻與電鍍製造能力，為全球導線架主要供應商，2020 年全球市佔率約 11%，客戶群涵蓋 IC 封裝測試、整合元件製造廠與 IC 設計公司。

黃嘉能認為，隨著穿戴式裝置、遊戲機、手機到汽車等晶片逐漸採用 QFN 技術，長科也受惠，加上擴充 QFN 產能以及對外併購效益顯現，公司營運將持續成長，看好未來將是長科 * 的「黃金五年」。

黃嘉能強調，導線架今年仍供不應求，長科 * 也調整報價，並考量原物料、匯率、市場供需及客戶關係等四大因素，同時維持長期良好客戶關係，審慎樂觀看待未來整體導線架產品報價。

展望後市，黃嘉能看好，長科 * 不單在價格擁有話語權，長期也期望公司成為導線架產業的規格制訂者，現已越來越接近該目標。

長科 * 今日股東會承認 2020 年下半年盈餘分派案，下半年配發每股 0.92 元現金股利，加計 2020 年上半年每股 0.4 元股息，去年全年配發每股 1.32 元股息；如以每股面額 10 元之股數計算，則每股現金股息相當於 13.2 元。