〈張忠謀開講〉談英特爾現任CEO 「對台積電很不客氣」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (26) 日表示，他認識每任英特爾 CEO，包括現任 CEO Pat Gelsinger，雖然對方態度不客氣，但仍認為他是技術人，並幽默指出，「5 年前這傢伙就有點不客氣，現在對台積電也很不客氣」。

張忠謀今日出席玉山科技協會 20 周年晚宴，以「經營人的學習與成長」為題進行專題演講，並談及過去與現任英特爾 CEO Pat Gelsinger 的交手經歷。

張忠謀說，2015 年時 Pat Gelsinger 是在 VMware，當時他認為台積電發展得很好，因此兩人曾有過一段對話。

張忠謀先問他 VMware 是什麼公司，Pat Gelsinger 僅花 15 分鐘就解釋得很清楚，張忠謀當時心想，「這傢伙是個人才」。

張忠謀強調，科技公司的 CEO 技術出身較適合，Pat Gelsinger 上任才半年多，沒念過大學，但他是個技術人。Pat Gelsinger 曾說，前幾任 CEO 非技術出身，公司怎麼會做得好，張忠謀認為，雖然他說法有點偏激，但同意他的看法。

張忠謀也幽默指出，最近英特爾股價不好，分析師又降評等，「5 年前這傢伙就有點不客氣，現在對台積電也很不客氣，我不過是以其人之道還治其人之身」。