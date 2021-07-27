〈智原法說〉二度上修全年營收展望 估年增30%衝歷史次高

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理王國雍表示，公司透過爭取產能以及反映成本，加上與客戶協商，訂單能見度比先前預期更好，也將全年營收年增幅從 25%，提升至 30%，可望創歷史次高，且明年上半年訂單也已接滿，對於明年展望也樂觀。

王國雍指出，目前看起來 ASIC、IP 均優於先前預期，其中，ASIC 業務受惠過去耕耘的案件陸續進入量產，加上產品具有延續性，整體訂單掌握度高，IP 業務需求也有所提升，並重申 ASIC、NRE、IP 三大業務年增幅皆有 20%。

展望第三季，王國雍表示，ASIC 仍為營收成長主力，預估將季增 3 成，NRE 則因認列時間影響，估較上季下滑，IP 業績則與上季持穩，整體營收估可季增 15%，毛利率則估達 50%。

針對現今供應鏈吃緊，王國雍強調，目前看起來明年產能仍相當吃緊，因此會更謹慎選案，會篩選量產率高、含金量也高的案件，且因有集團支援，具備量產能力優勢，且為因應客戶需求，近期也和封測協力廠簽訂產能保障合約，預估下半年取得產能將優於上半年。

智原第二季營收 16.88 億元，季增 10%，年增 29.2%，毛利率 49.7%，季增 0.9 個百分點，年增 2.9 個百分點，營益率 13.1%，季增 4.1 個百分點，年增 12.6 個百分點，稅後純益 1.81 億元，季增 6.4%，年增 25.9%，每股稅後純益 0.73 元。