〈房產〉年薪不用百萬入住台北市 內湖最多小資族買單

依聯徵中心近一年新增房貸資料統計，台北市年收在 100 萬內的購屋族，從去年下半年起共四季期間，以內湖區交易最多，共新增 1163 件房貸，居台北各區之冠，購屋平均總價約 1761 萬元，平均單價 48.1 萬，銀行核貸利率僅 1.4%。

第一建經總經理謝萬雄指出，從聯徵中心統計及第一建經不動產交易履保案件分析，內科除了高科技產業，還有包括媒體等知名企業進駐內湖設置總部，因此內湖上班族收入穩，是銀行眼中的優質房貸戶，核貸利率 1.4% 是各區最低。以平均 1700 萬左右，可以在內科周邊買 3 房舊公寓，或是東湖電梯小宅，讓年輕夫妻卡位台北市門牌。

而新增貸款居次的是中山區 1122 件，平均總價 1698 萬元；而文山區房貸量 801 件位居第三名，購屋總價 1483 萬元。

第一建經研究中心副理張菱育分析，中山區有不少套房及挑高複合式住宅，都屬於低總價、好入手的產品，且中山區地段精華，是不少單身首購族在台北購屋的優先選擇之一；文山區擁有低單價、坪數空間大的優勢，吸引新婚夫妻、小家庭在此購屋，2-3 房的公寓或 2 房電梯大樓是熱門產品。

統計購屋總價最便宜的是萬華區，平均 1126 萬元，是唯一總價在 1200 萬以下的區域，可以說是成家壓力最小的區域。如以該區近年核貸條件來推估，申貸 7 成 5，貸款 30 年，利率 1.47％來核算，兩人共同支付貸款，每月房貸約 2.8 萬元，不僅能晉升有殼族、入住台北門牌，再也不用看房東臉色租房子。

張菱育表示，年收入不到百萬元的首購族，想要入住台北不是夢，但建議可以 3 種方式買房，包括夫妻雙薪合力購屋財務壓力較低，建議可由夫妻之間收入比較高或任職公司規模較佳的人申貸，有機會爭取較好的房貸成數和利率，不過每月房貸最好不要超過家庭月收入的 33%，避免影響生活品質。

此外，台北仍有低總價的套房產品，像是中山、萬華、北投區可找到 500 萬內的小套房，但是要留意這些若坪數過小，貸款成數會比較低，甚至不核貸，有些屋齡較高、住商混合、缺乏管理等問題，未來脫手的待售期也較長，也是入手前應評估的條件。