台股站穩月線 後續靠科技股法說撐場

台股今 (25) 日上下震盪，在金融族群與航運股反彈的帶動下，終場指數小漲 5.5 點，收在 16894.24 點。保德信投信指出，近期多頭有崛起趨勢，進而帶動指數站穩月線，接下來可觀察科技股法說，或有機會帶動指數重新站回萬七之上。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，雖然今天科技股表現較傳產與金融遜色，但指數站穩月線之上，一掃近期市場表現偏保守的氛圍，本週適逢美國科技股超級財報高峰，其中最受矚目的就屬蘋果公布財報，加上國內也有許多科技大廠法說將登場，不論是財報或法說等數據與展望，勢必牽動相關供應鏈股價表現，若數據持續報喜，則有望激勵台股重回萬七大關。

葉獻文進一步指出，台股目前呈現「內外兼具」的正向趨勢，顯示台股基本面仍偏樂觀，對內除企業獲利看升，五倍券於對內需的效應可望延續至 2022 年，近期許多機構均上調台灣 GDP 預估，包括中經院上修今年 GDP 成長至 5.84％、IMF 亦上調至 5.9%。

至於外部方面，葉獻文表示，台灣 9 月外銷訂單金額 629 億美元，年增 25.7%，拿下連 19 紅，儘管國際疫情、中國政策等不確定風險仍存，考量全球經濟復甦、電子新品持續推出及歐美銷售旺季，外銷動能有望延續，預估 10 月訂單金額年增率可望達 22.1% 至 25.0%，推進連 20 紅，在經濟、企業獲利展望依舊樂觀的支撐下，台股長線趨勢仍看好。

另外，官股券商在揮別連七賣後，今天也逆勢回補台股，罕見的與外資同步買超，小幅買超台股約 2.44 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等權值股布局。