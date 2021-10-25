IC產業成台股盤勢要角 兩大優勢立不敗地位

新創科技讓 IC 晶片日益重要，投信認為，台灣的 IC 產業具備產業鏈供應完善以及產業領先地位，帶動台灣晶片設計業躍居全球第二，建議可以透過由專業投資團隊操作的台股基金，來參與台灣 IC 產業的投資契機。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，隨著製造更小的電晶體變得愈來愈困難，晶片設計在提升晶片效能方面，將有舉足輕重的地位，尤其來自人工智慧、5G 網路基礎設施、無人車和物聯網等新興領域的蓬勃發展，對晶片的需求居高不下，也為投資人提供多元的投資機會。

瀚亞投信指出，世界前三大的晶片代工廠都坐落台灣，地理位置的優勢，讓半導體業的關鍵客戶與供應商匯聚，也因此台灣半導體產業擁有極高效率的供應鏈管理外，IC 設計商可以即時地與 IC 製造供應商交流，將創新想法付諸實踐，為投資人提供了廣度和深度。

隨著台灣半導體業將重心從離散元件轉移到晶片設計，零組件不再獨立安裝，而是以蝕刻技術將各個零組件刻入矽層，晶片設計廠、製造商和封測公司之間的緊密合作變得更加重要。

瀚亞投資台股研究團隊指出，台灣半導體業中，IC 設計為產業營收的第二大比重；截至 2020 年底，該產業從業人員已經超過 4 萬人；此外，許多台灣 IC 設計公司在多個領域擁有領先全球的關鍵技術，包含 5G、電源管理、基板管理控制器、音頻、無線電頻率、高速串行接口和顯示驅動程式等。

瀚亞投資指出，這也意味著台灣的 IC 產業會在人工智慧、雲端計算、5G 網路基礎設施、數據中心、儲存裝置、無人車、筆記型電腦和物聯網等領域快速成長，為投資人提供多元化的投資機會。

此外，產業研究領先也是一大優勢，台灣 IC 設計產業在研發上灌注大量資金與心力，確保能夠保持領先競爭對手的優勢；2020 年台灣 IC 設計業的研發投入，占整體營收 17.7%；同年全球的半導體業平均研發投入，僅占整體營收 14.2%，在大量的資源投注下，台灣 IC 設計業的市值占比從 2016 年的 25.1% 上升至 2020 年的 31.2%。

