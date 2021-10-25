〈台股盤後〉量縮觀望守住紅盤 難脫盤整格局

台股今 (25) 日面對萬七反壓，一度跌逾百點，上沖下洗後逢低承接買盤興起，終場小漲 5.5 點作收，收在 16894.24 點，成交值再縮至 2666.34 億元，呈現量縮整理、上有壓下有撐格局。

法人指出，由於大盤上檔仍須面臨季線和半年線 17000-17200 點的蓋頭反壓，加上近期成交量持續低於 3000 億元，難以化解上檔重重壓力。

大盤今日主要呈現族群各自表態，尤其電動車題材帶動的電池相關業者最強勢，美琪瑪、康普、立凱 - KY 和長園科均漲停，加百裕近漲停，榮炭盤中也一度漲達 8%，而西勝、新盛力漲 4% 上下。

而近來在元宇宙題材熱絡的帶動，輪到光通訊相關業者轉強，統新、東典光電漲停，康聯訊漲近 9%，台通漲 6%；光纖模組族群表現也不俗，前鼎漲停，光環、眾達 - KY、華星光均漲逾 2%。

此外，影音串流服務相關業者接棒表現，聰泰亮漲停燈號，兆赫漲 5%，致振也漲近半根停板。

而作為散戶信心指標的海運族群轉強，長榮漲 6%，陽明、中櫃漲半根停板上下，台驊投控漲 4%，萬海和建新國際漲 2% 之上。

散裝族群連帶止跌回穩，正德、裕民和台航漲 2% 之上，新興、中航、四維航和慧洋 - KY 守在盤上。

統一投顧表示，美股企業財報優於預期，使台股電子股成交比重回升，帶動指數反彈，不過，上檔仍面臨季線和萬七關卡，成交量未能有效放大前，上檔空間不大，整體盤勢將呈現強勢族群輪動快速，操作難度高。

同時，統一投顧也提醒投資人，考量通膨和縮減購債議題持續發酵，須留意系統性風險。

元大投顧則表示，大盤追價意願不足，量能遲遲無法擴增至 3500-4000 億元，在未能正式克服季線前，弱勢格局不易結束。