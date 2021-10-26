美股全面勁揚 台股跟進再戰萬七

美股周一全面勁揚，那指大漲逾百點、道瓊及標普也雙雙創高，法人認為，在美股帶動下，台股可望再次向上挑戰萬七關卡；不過，由於市場近來追價意願較觀望，後續能否站穩，加上方季線及半年線壓力仍大，慎防拉回震盪。

美股四大指數表現來看，道瓊漲 64.13 點或 0.18%，收 35741.15 點；標普漲 21.58 點或 0.47%，收 4566.48 點；那指漲 136.5 點或 0.90%，收 15226.7 點；費半漲 22.1 點或 0.66%，收 3392.4 點。

台股 ADR 則以聯電表現最佳，上漲 2.24%、台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.10%。

市場消息方面，大立光董事會決議，上半年每股擬配發 31 元現金股利外，也宣布將在 2025-3300 元間，買回 1342 張庫藏股，堪稱史上最貴庫藏股，以最高價計算，大立光將砸 44 億元銀彈護盤。

布料及成衣廠宏遠短鏈布局效益發威，傳出多家零售通路以及品牌業者急單湧入，確保旺季前能維持正常庫存，宏遠證實，確實有不少客戶因為供應鏈或是船期問題導致備貨不順，上門尋求支援，光是美國零售龍頭沃爾瑪 (Walmart) 就有 40 萬件急單，相關效益最快 11 月就顯現。

特斯拉近期利多消息頻傳，除了日前財報公告營收、獲利均創新高，周一再傳出汽車租賃商 Hertz 破產前向特斯拉下訂 10 萬輛 Model 3，為史上最大筆訂單。