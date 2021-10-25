工具機廠新兵數泓科報到 每股79元登錄戰略新板

數位手工具研發製造商數泓科 (6855-TE) 今 (25) 日以每股 79 元登錄戰略新板，公司主要產品為數位手工具，銷售區域以歐美為主。去年全年營收達 3.26 億元，稅後純益 6551.5 萬元，每股純益 5.21 元；今年前三季累計營收 2.95 億元，年增 4 成，全年營收及獲利成長可期。

數泓科成立於 2006 年，是工研院機械所技術團隊與 11 家手工具業者合資成立的臺灣第一家數位手工具公司，主要產品為數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等。

數泓科創立「Eclatorq」、「WIZTANK」、「e-Dynamic」三大品牌，所生產商品中有 7% 為自有品牌，93% 為 ODM 代工；產品主要應用領域為汽車及航太業，智能化資料庫大數據已建立 14 年。

此外，未來數位化產品逐漸邁入醫療產業，公司數位產品及醫療健康大數據結合 AI 技術，可將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連。國外主要競爭對手包括美國 Snap-on、日本 Tohnichi 及歐洲 Stahlwille 等公司。

歐美地區是全球手工具需求最大的市場，數泓科北美市場成長主要來自航太、汽車產業和 DIY 用戶增加，建築業復甦也會刺激手工具需求成長，加上全球機械和設備製造業需求，也為產業帶來有利成長機會。