本週前瞻 | 以太坊信標鏈將進行首個硬分叉升級 Altair

第七屆萬向區塊鏈全球峯會將於本週二至週三（10 月 26、27 日）在上海外灘 W 酒店舉行。

週三（10 月 27 日），以太坊信標鏈將於 Epoch 74240 進行 首個硬分叉升級 Altair。Altair 是以太坊相對較小的信標鏈更新，升級的主要內容包括對以太坊 2.0 質押參數和獎懲計算的改變，以及爲輕客戶端的實現引入同步委員會。Altair 於今年 5 月推出 Alpha 版本，7 月中旬從 Alpha 版本轉變爲 Beta 版本。以太坊 2.0 測試網 Pyrmont 此前已於 8 月 19 日進行了 Altair 硬分叉，並且已於 10 月 5 日正式發佈 2.0 版本，用於支持即將進行的以太坊 2.0 信標鏈主網的硬分叉升級 Altair。

在此前的以太坊開發者電話會議上，開發者們表示已經爲 Altair 升級的部署開了綠燈。並且稱 Altair 升級將引入同步委員會及一些經濟變化，但 Altair 升級和合並（The Merge）無關。

據 The Verge 援引消息人士報道，Facebook 計劃在週四（10 月 28 日）的公司年度 Connect 大會上談論 更名 事宜，以反映其對構建元宇宙的專注，但也可能會提前公佈。目前，Facebook 發言人暫未發佈任何言論。此前，Facebook 宣佈計劃在未來五年內在歐盟範圍內創造 1 萬個新的就業崗位，以幫助建立元宇宙。並且 Facebook 於 9 月 5000 萬美元投資基金，用於研究元宇宙相關技術。

此外，本週二（10 月 26 日），第七屆萬向區塊鏈全球峯會將在上海外灘 W 酒店 舉行，本屆全球峯會將以「數字化轉型」爲主題，屆時中國銀行前行長李禮輝、以太坊創始人 Vitalik Buterin 等行業大咖將擔任峯會演講嘉賓。目前線上直播預約渠道已開啓，登錄國際周微站或訪問 國際周官網，即可預約峯會線上直播觀看席位。本屆峯會仍將全球線上同步直播，成功預約的用戶將在峯會直播開始時第一時間收到開播通知。

政策方面，本週有部分交易所及資管平臺將正式退出中國市場。交易平臺 CoinBene 將於週二（10 月 26 日）永久關閉 中國區服務，中國區用戶無法再登錄使用平臺網站和 App，並且 CoinBene 提醒用戶在週二（10 月 26 日）前完成資產提取。數字貨幣服務平臺 RenrenBit 也發佈公告表示將於週六（10 月 30 日）關閉 平臺，所有人無法再登陸平臺網站和 APP。 RenrenBit 此前已啓動 RRB 清退程序。數字貨幣託管及資管平臺 Cobo 將於週日（10 月 31 日）起，終止 向中國大陸用戶提供所有 Cobo App 上的產品服務（包括但不限於資管、借貸等），並在保證資產安全的前提下完成有序清退。此外，加密貨幣交易所 CoinEx 也發佈公告表示將於週日（10 月 31 日） 16:00 前徹底 清退 中國大陸地區的用戶。

其他重點事件一覽（點此訂閱區塊鏈日曆）

10 月 25 日

Beta Finance 啓動 第二期流動性挖礦

英國《經濟學人》曾出版的與 DeFi 相關的雜誌封面插圖將以 NFT 形式在數字藝術品平臺 Foundation 上 開啓 拍賣

Flow 生態 NFT 賽車遊戲首屆 Racing Time 虛擬車展活動 結束

波卡生態預測市場 Zeitgeist 開放 銷售 第三批 Zeitgeist NFT

10 月 26 日

美聯社 結束「The AP Unique Moments」 NFT 系列作品銷售

幣安 禁止 新加坡用戶使用現貨交易等功能

幣安 NFT 首個 IGO 項目 DeRace開啓 首次發行

娛樂雜誌《花花公子》推出的 NFT 系列「Rabbitars」開啓 以美元支付形式的公開拍賣

「蘇富比元宇宙」平臺首次拍賣 結束

10 月 27 日

BSC 上繁殖類遊戲項目 MeliGames 結束 Meliora NFT 銷售

10 月 29 日

數據所有權項目 Swash 開啓 IDO

英國上市礦企 Argo Blockchain 與 Galaxy Digital 簽訂的貸款協議 到期

10 月 30 日

Alameda Research 向 BitDAO 發起 的 BIP-4 提案投票時間 截止

10 月 31 日