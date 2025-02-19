《哪吒2》躍全球票房最高動畫電影 有影城一天排104場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-19 07:30

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據《第一財經》報導，自上映以來，《哪吒 2》已經連續 21 天蟬聯票房日冠軍，且《哪吒 2》的上座率、排片數量，一直遙遙領先同期上映新片。

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貓眼專業版的數據顯示，今年 2 月以來，《哪吒 2》的平均上座率為 32.5%，《唐探 1900》22.49%，《熊出沒 · 重啟未來》16.6%，《蛟龍行動》16.29%，《封神第二部：戰火西岐》16.03%，《射雕英雄傳：俠之大者》15.71%。

也就是說，今年 2 月以來，《哪吒 2》的上座率是《封神第二部：戰火西岐》的 2 倍多，接近《蛟龍行動》的 2 倍。

從影投（又稱影管，影院管理公司，負責影院投資建設業務）的維度來看，萬達電影是貢獻票房最多的一家。

燈塔專業版的數據顯示，從 1 月 29 日至 2 月 18 日，萬達電影一直是《哪吒 2》貢獻場次第一的影投，幾乎每日都有 2 萬場以上的排片，少的時候也有 1 萬場左右。此外，橫店影視、CGV 影投的《哪吒 2》排片也較多。

值得一提的是，近期不少影迷是在會堂、劇院看的《哪吒 2》。貓眼專業版的數據顯示，鄭州市的奧斯卡會堂電影城 2 月 10 日某個場次中單場觀影人次達到 1,404 人，這是《哪吒 2》上映至 2 月 17 日以來，觀影人次最多的一場。

《哪吒 2》的受歡迎程度還體現在了電影院排片數量上。貓眼專業版的數據顯示，河南省鶴壁市銀興國際影城（銀興國際廣場店）在 2 月 4 日一共排了 104 場《哪吒 2》。

該電影院工作人員表示：「確實有較多的場次，因為我們的影廳數量比較多，所以場次比較多，基本上 10 分鐘就有一場。」