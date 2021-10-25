【遠東商銀】RBA干預債市，壓抑澳幣！

◆USD/JPY

美國就業和住房數據優於預期，並據亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，美國進入 2022 年會保持較高通貨膨脹，聯邦準備理事會 (FED) 能開始升息，加上公債收益率上揚，上週五支撐美元走強，但日本政府數據顯示 9 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 0.1%，為去年 3 月新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情初期以來首見，表明能源和材料成本上升正逐步推高通貨膨脹，而且隨著日本放寬 COVID-19 疫情限制措施，10 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 初值升至 53.0，服務業 PMI 初值亦經季節調整後升至 50.7，為二十一個月來首次擴張，提供日圓支撐，美元兌日圓受限於 114.20 高點。

隨後 IHS Markit 調查顯示美國 10 月綜合與服務業 PMI 初值分別升至 57.3 及 58.2，但製造業 PMI 意外降至七個月最低 59.2，並據美國財政部公布今年預算赤字為 2.772 兆美元，低於前一年的創紀錄赤字，9 月聯邦預算赤字則降至去年 1 月以來最小 620 億美元，而且 FED 主席鮑威爾認為是時候縮減購買公債，但稱升息時機仍需耐心等待，推低美元兌日圓至 113.39 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 113.60-80，支撐於 112.80-113.00。

◆EUR/USD

上週五路透調查歐洲央行 (ECB) 預計 2024 年開始升息，但可能提前行動，並在即將違約及波及全球市場前幾天，中國恆大支付一筆美元債券利息，提振歐元和澳幣等風險貨幣，但澳洲央行 (RBA) 總裁洛威認為通貨膨脹率上升不會持續，除非導致工資可持續增長，RBA 更提出購買 10 億澳幣公債捍衛其收益率目標，並據澳洲貿易部長稱，在澳洲取消與法國 400 億美元潛艇合同的憤怒情緒升溫下，歐盟第二次推遲潛在自由貿易協定的下一輪談判，而且大宗商品價格回落，壓抑澳幣和紐元，拖累歐元兌美元自 1.1655 高點走低。

隨著歐元區五年、五年遠期損益平衡通貨膨脹率漲至 2.0528%，為七年來首度升破 ECB 的 2% 通貨膨脹目標，但 IHS Markit 的 10 月初值報告顯示，法國製造業與綜合 PMI 分別放緩至 53.5 及 54.7，德國製造業與服務業 PMI 亦分別降至 58.2 及 52.4，而且歐元區製造業 PMI 高於預期達 58.5，但服務業與綜合 PMI 分別創六個月最低 54.7 及 54.3，打擊歐元兌美元至 1.1619 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1640-60，支撐於 1.1570-90。

◆GBP/USD

消費者研究公司 GfK 上週五調查顯示英國 10 月消費者信心指數為負 17，創 2 月以來最低，但 48% 公眾預計未來十二個月通貨膨脹將上漲，創 1985 年 1 月記錄以來最高比例，而且英國央行 (BOE) 新任首席經濟學家皮爾表示，英國通貨膨脹可能超過 5%，推升英鎊兌美元至 1.3814 高點。隨著英國 10 月 CIPS/IHS Markit 綜合 PMI 升至 5 月以來新高 56.8，但 9 月零售銷售較前月意外跌 0.2%，為連續第五個月下降，衝擊英鎊兌美元回落至低點 1.3734。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3780-1.3800，支撐於 1.3690-1.3710。

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