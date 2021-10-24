〈觀察〉印度製造效應漸顯 牽動品牌、ODM廠布局

印度近年強推在地生產政策 (Made in India)，不只砸大錢提出生產激勵計畫 (PLI) 吸引外商擴大投資，政府標案也開始要求一定比例須採用當地生產，提升「印度製造」，此舉勢必牽動個人電腦 (PC) 供應鏈，包含品牌廠、ODM/OEM 廠海外布局動機。

品牌廠宏碁 (2353-TW) 目前在印度就擁有一座後段組裝工廠，不過過去以桌機標案為主，因此產能相對受限，但隨著印度進一步提高在地製造，宏碁也已決定將擴大當地產能規劃。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，印度組裝廠早在 2000 年就設立，2012 年後則將組裝廠搬遷至清奈附近現址，周圍也已有不少當地零組件供應商聚集，對近年「印度製造」，認為宏碁可望在未來標案中，取得優勢，也估明年當地桌機組裝年產能將至少達約 10 萬台。

觀察現階段個人電腦供應鏈多數仍以中國為主要生產據點，縱使印度設有製造據點的聯想、戴爾、惠普、宏碁等，產能也相對有限，且多數 ODM/OEM 廠赴印度製造筆電的意願也不明朗，全球兩大 ODM/OEM 廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 來說，目前就沒有赴印度設廠計畫。

對於 ODM/OEM 廠來說，赴印度設廠尚需考量需求、供應鏈完整性問題，加上當地文化制度、語言障礙同樣影響廠商評估設廠關鍵，縱使印度積極伸手拉攏供應鏈投資設廠，但設廠投資成本大、時程長，始終讓廠商意願相當搖擺。

印度陸續針對手機、資通訊、電信等推出生產激勵計畫 (PLI)，台廠中已在印度設有據點的鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 皆入列相關計畫中，凸顯早到者在「印度製造」下更有利可圖，後進者則仍面臨諸多壓力，對品牌廠而言，或許也可朝擴大與印度當地廠商合作，力穩當地市占。