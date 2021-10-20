〈宏碁展望〉瞄準印度政府標案 桌機組裝廠年底試產

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 強攻印度製造，泛亞營運總部總經理侯知遠今 (20) 日表示，宏碁 2000 年就在印度設有組裝廠，隨著印度強化在地製造要求，將有一定優勢擴大取得政府標案，目前該廠正進入試產階段，年底將進一步爭取明年印度政府標案，初步規劃明年桌機組裝年產能將至少達約 10 萬台。

侯知遠表示，宏碁早在 2000 年即在印度擁有一座組裝廠，2012 年則將組裝廠搬遷至清奈附近現址，近幾年主要以承接政府標案為主，並與當地 PCBA 業者合作，宏碁則主要負責後端系統組裝。

侯知遠進一步指出，印度市場正逐步復甦，去年停滯的政府標案，第三季起陸續恢復，宏碁也看好明年桌機標案需求龐大，加上具印度製造優勢，近期正規劃拉升當地組裝廠產能，估明年年產能可達約 10 萬台，也將視需求、料況、人力動態調整。

據了解，印度為強化「印度製造」，要求政府標案須有一半符合在地生產條件，也代表符合在地生產資格的廠商將可望獲得標案優先權，而宏碁目前就是五大筆電品牌中，唯一擁有印度自有組裝工廠的廠商。

侯知遠表示，目前還未看到其他筆電 ODM/OEM 廠有印度製造規劃，因此，印度政府標案競爭對手多為當地品牌廠商，至於未來是否從桌機組裝進一步拓展到筆電組裝，則還在評估。