台股ETF今年全數填息 未搭上除息列車可靠三招布局

台股 ETF 今 (2021) 年以來全數填息，對於沒有搭上除息列車的投資人，法人建議，可以分為資金水位充足、小資族、定期定額等三族群，以不同投資策略搶攻填息財。

本周為台股 ETF 除息旺季，但台股近期震盪，若是沒搭上除息列車，不妨把握除息後的回檔低點，考慮持續建立部位，主要是台股 ETF 填息成功率可說是百分百，據 CMoney 資料庫，年初至 9 月底已除息的台股 ETF，全數皆在期間曾完成填息，即使是 7 月中，台股於「萬八」高點拉回，除息 ETF 也在震盪過後再度完成填息，其中，以季配息 ETF 平均填息時間最快。

永豐投信指出，近期美股市場再度由科技股發動上攻行情，美、台科技股連動表現正向，台股在短暫沉澱「萬七」關卡前的賣壓後，仍有機會跟隨美股上揚行情，此波震盪也為最近除息的台股 ETF，帶來絕佳的買點浮現，填息行情可期。

永豐投信提醒，佈局台股 ETF 填息的三大攻略，對資金水位充裕者而言，可以在近期 ETF 除息後股價相對低點，逢黑分批買進增加投資部位；小資族群則可考慮盤中零股交易，小額隨時加碼，增加持有部位；而原本即是定期定額或定期定股投資者，可考慮增加扣款頻率，一旦台股行情整理後再度啟動，投資人可以更快看見填息行情的成果。