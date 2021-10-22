操盤手看台股：資金進行高低基期轉換 瞄準底部初成股

投資人對於企業財報的樂觀期待沖淡了對通膨的疑慮，美股強勢，台股 10/21 日盤中一度站上萬七關卡，但在指數逼近季線，引動近關情怯的賣壓出籠下，漲幅收斂，仍在季線之前震盪。之前談到當前的重點在於大盤以什麼方式挑戰季線關卡，這次大盤逼近季線後，賣壓隨即湧現，顯見市場認為一次性越過機率不大，故逢高先調節一次，把資金由相對高基期的股票轉到相對低基期的股票。

故若細看 10/21 日盤面雖然下跌股票數量不少，但是創近日新低的股票並不多；反倒是之前走跌的鋼鐵股及面板驅動 IC 股等出現強勁反彈，這即是市場換股，資金往先前修正過一段，近期築出短底的股票流入所造成。

曾經談到隨著大盤的可操作性回升，盤面能夠操作的族群 (或概念股) 數量就會增加，而在選股上，隨著時序進入 10 月下旬，明年營運的展望已比今年的業績來得重要。日前研究機構集邦科技指出由於疫情造成全球數位轉型加速，對於晶片需求短期內大增的結果，讓原先規劃的產能不足以因應，所以造成了這一波的全球晶片荒；但是根據集邦預估，由於 2022 年全球晶圓代工 12 吋產能將增加約 14%。

其中新增產能約有超過半數是目前短缺的成熟製程晶片，故整體晶片缺貨潮有機會在明年逐步解決，這對多數電子股有利，特別是今年上半年遇到缺料問題困擾的網通產業、伺服器產業、車電產業等。對於一個操盤手而言，由於股價往往領先景氣反應，資金在今年 11~12 月很可能就會領先動作，提前進場布局 2022 年的潛力股，故後續針對剛剛中線翻多，且股價在低檔的股票要多留意。

以汽車產業為例，目前儘管車用晶片仍然短缺，但是吃緊的情況已較先前緩解，意即缺口高峰的最壞情況已過，未來供應隨著晶圓廠調度產能來生產而緩步提高，這當中會有一個傳遞期，從晶圓廠看到晶片短缺好轉，到汽車廠看到晶片短缺好轉，這個過程至少要等待 3~6 個月，故當汽車廠看到晶片供給不缺時，很可能相關電動車供應鏈的股價已經大漲一波，要在市場看法分歧時出手才有好價位。

目前車用晶片短缺問題可望在今年第 4 季度獲得緩解，但是尚且無法滿足汽車業者對晶片的需求，若要滿足需求可能要到明年，但是股價提前反應的結果，現階段車電股已經在轉強，如車用二極體的台半、強茂、朋程、德微等，近日股價相繼走高。另外，既然電動車成為趨勢，基礎建設的充電樁不可少。

近年布局充電樁有成的飛宏 (2457-TW)，已加入鴻海集團主導的 MIH 電動車平台聯盟，全台大巴充電樁市佔率達 90%，同時打入中美大巴市場，近期與東元及美商 Getka 合作，進軍美國快速充電站市場，隨著全球推廣電動車，充電樁等基建需求大增下將受惠，值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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