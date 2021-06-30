助力小企業！Shopify效仿對手亞馬遜 降低應用程式開發商抽成

亞馬遜 (AMZN-US) 競爭對手 Shopify(SHOP-US) 周二（29 日）宣布，從 8 月 1 日開始，Shopify 應用程式商店的軟體開發商第一筆 100 萬美元營收將不會被抽成，能完全入袋，讓小企業成為帶動美國經濟成長的主力。

隨著微軟、蘋果、Google、亞馬遜等科技巨頭，最近紛紛降低向一些應用程式開發者收取的費用，Shopify 也效仿跟進。軟體開發商反對向平台營運商支付過高的佣金，而這些投訴引發反壟斷調查與訴訟。

Shopify 總裁 Harley Finkelstein 周二接受 CNBC 節目專訪時表示，小企業將成為美國經濟復甦的關鍵驅動力。

他說：「你在 Shopify 開發一款應用程式的第一筆 100 萬美元收入，將全數歸你。」他並認為如此才能建立完整的生態系，期盼有成千上萬的軟體開發商在 Shopify 平台開發應用程式。Shopify 並表示，每年會重新設定該基準。

在 Shopify 周二的開發商年度大會「Shopify Unite」上，Finkelstein 宣布，Shopify 將把年收入超過 100 萬美元的軟體開發商佣金，從 20% 下調至 15%，這是其他熱門應用程式商店成本的一半。

同樣的 0% 抽成模式也適用於 Shopify 的主題商店（Theme Store），這是一個用於訂製網站設計的線上平台，是獨立於 Shopify 的應用程式商店。