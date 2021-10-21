微型保險投保已達48.9萬人 政府擬編列預算為弱勢納保

金管會今 (21) 日於行政院會議中報告「微型保險推動成效與展望」，由於微型保險結合商業與公益，截至今 (2021) 年 6 月底，投保人數已近 49 萬人，院長蘇貞昌予以肯定，並將研議編列預算，主動為弱勢族群納保。

為使我國經濟弱勢及特定身分民眾，得以較低保費取得基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡企業社會責任，金管會於 2009 年開放保險業辦理微型保單業務，截至 6 月底，有效契約人數已達 48.9 萬人，有助於強化我國社會安全網。

近年來，金管會持續檢討相關法規、提供監理誘因如：包含核准制商品可以採備查方式辦理、增加國外投資額度優惠與可提撥較低的人身保險安定基金等獎勵，並對績優業者公開表揚、與相關政府機關聯繫合作等，金管會表示，未來仍將持續鼓勵保險業推動微型保險，以利微型保險更加普及。

而蘇貞昌表示，微型保險結合商業與公益，讓經濟弱勢民眾能以銅板價納保，例如保額 50 萬元的意外險，年保費約 330 元，3 萬元的傷害醫療險，年保費僅數 10 元，使弱勢民眾獲得基礎保障。不過，真正的弱勢族群往往連定期繳交社會保險保費，甚至下一餐溫飽都有問題，因此將請相關部會及地方政府研議編列適當預算，主動為所管弱勢對象納保。