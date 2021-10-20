臉書｜遭爆月底將更名、Novi錢包採用USDP啟動試點計劃，多名參議員聞訊阻饒

兩國同步啟動試點

臉書支付業務 (Facebook Financial, F2) 負責人 David Marcus 宣佈將在美國、瓜地馬拉 (Guatemala) 啟動 Novi 的小型試點計劃，提供參與用戶即時、免費收發資金。

他提到，瓜地馬拉近 100% 民眾持有手機，但仍有 56% 無法獲得金融服務，來自國外家人、朋友的匯款佔 GDP 14% 以上，其中 90% 的匯款來自美國。

採用 Pax，確立商業模式

Novi 試點將與 Coinbase、美元穩定幣發行商 Paxos Standard 合作，採用在今年 8/24 更名的穩定幣 USDP (Pax Dollar)。

David Marcus 強調，他們並沒有放棄先前開發已久的數位貨幣 Diem，計劃在獲得監管單位批准後同步推出 Novi 及 Diem。他表示：

除了試點計劃外，我們的商業模式非常清晰，我們是支付領域挑戰者，將透過 Novi 提供免費的個人轉帳 (支付)，一旦有了穩定的客群，我們會提供更便宜的商戶支付，並從商戶服務中盈利。

Coinbase 成託管商

Coinbase 也發佈官方公告，將透過 Coinbase Custody 作為 Novi 試點計劃的託管方，參與試點的用戶會在 Novi 的錢包帳戶中獲得 Pax Dollar (USDP)，並在用戶之間免費轉移 USDP。

Novi、Diem 遭多方阻攔

在試點計劃的消息釋出不久後，多位美國參議員隨即聯合致信創辦人祖克柏，要求立即停止試點、承諾永不推出數位貨幣 Diem，名單如下：

‧ 民主黨參議員 Tina Smith

‧ 民主黨參議員 Brian Schatz

‧ 民主黨參議員 Elizabeth Warren

‧ 民主黨參議員 Richard Blumenthal

‧ 美國國會參議院銀行業委員會主席 Sherrod Brown

信中聲稱這不僅只是針對 Diem，一般的穩定幣也包括在內，也就是這些計劃皆與當前金融監管環境不符，且臉書在風控、保護消費者的能力上相當不足，更無法交由臉書來管理支付系統及數位貨幣。

其指出，臉書與 David Marcus 在多個場合承諾，在沒有監管機構的授與下不會推出數位貨幣，儘管如此，卻還是在時程表上訂定了數位貨幣計劃：

信中還提到，Diem 除了可能對金融穩定造成風險外，臉書也沒有對於如何防範非法資金流通及用於其它犯罪活動給出令人滿意的解釋。

臉書計劃更名

除了 Novi 的進展，外媒引用匿名消息指出，祖克柏計劃在 10/28 的年度會議中，將以元宇宙為中心進行重新命名。

屆時品牌重塑可能會將 Facebook、Instagram、WhatsApp 等應用都歸類在該母公司旗下的產品，據稱新名可能與臉書過去積極開發的 VR 版聊天室「Horizo」有關。

來源：鏈新聞