〈台股盤後〉多方力撐 大盤成交值突破3000億元收小紅

台股今 (21) 日開小高盤震盪，終場收 16889.51 點，小漲 1.69 點或 0.01%，成交值突破 3000 億元達 3077.32 億元， 為 10 月 6 日以來最大量，市場專家認為，台股面臨 17000 點之上反壓，加上量能未能快速放大， 大盤整理時間恐拉長。

證券分析師張陳浩指出，以今天集中市場大盤走勢來看，指數在盤中一度大漲超過 100 點，跨越 17000 點，不過挑戰季線 17068.54 點未果快速壓回，顯示大盤上檔賣壓沈重，預估大盤還要整理 2-3 個月。

今天集中市場早盤以 16904.46 點開出，最高衝上 17026.89 點，最低為 18673.99 點，終場收在 16889.51 點，較昨日小漲 1.69 點或 0.01%，成交值為 3077.32 億元。技術線型看，大盤日 K 棒為留上影線黑 K 棒， 但仍站穩在月線之上。

今天盤中表現較強勢的為車用電子整流二極體族群，至於貨櫃航運類股，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 收黑，陽明 (2609-TW) 小漲 1 元或 1.13%，收盤價報 89.3 元。

權值股方面， 台積電 (2330-TW) 收黑，鴻海 (2317-TW) 收盤小漲 0.5 元或 0.47%，收在 108 元；大立光 (3008-TW) 收盤報 2045 元，小跌 20 元或 0.97%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，目前台股大盤反彈尚未結束，依技術線型等反彈計算，重大壓力區在 17200 點，但在量能不足狀況之下，台股將以輪動方式向上。

至於類股輪動的主軸，證券分析師黃漢成則看好車用電子、矽智財、生技及比特幣概念等類股的向上趨勢表現。