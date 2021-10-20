【台股龍捲風】指數小跌 元宇宙噴到宇宙 車用零組件持續奔馳

美股明明大漲，台股為何又漲不動? 其實就是筆者所教的期指結算，選擇權 CALL 的未平倉壓力區 17000 點！所以修正，根本不用怕！過去指數從 18034 點修正至低點 16162 點，跌了近 10%，融資修正近 17.8%，短線籌碼非常安定，而近期指數也反彈 811 點，馬上面臨季線反壓 (17077)，目前成交量略顯不夠，所以未來若指數攻到季現時，切忌追價。

外資賣超 49.18 億元，投信買超 10.32 億元，自營商賣超 16.61 億元，行情該不會又要再壓回吧？永誠投顧徐照興分析師表示，美股道瓊、NASDAQ 、費半日線持續黃金交叉，其中道瓊周 KD 也轉為黃金交叉！有望再過歷史高喔！所以美股沒有問題，而加權也在上周三出現龍捲風操盤術: 中階版本的反轉訊號，目前反彈並未改變！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/g45neotOtYI

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)，今天三檔股票都在平盤附近震盪，其中台驊投 (2636-TW) 跌幅較大，各位還在船上的水手辛苦了！這族群急跌後會反彈，但反彈，還是要先出一趟，上面套牢籌碼太多！有搶短多的人，本波低點設防守。

今日指數小回，上週跟大家分享該避開的風力發電: 上緯投 (3708-TW)、世紀鋼 (2636-TW) 續跌，亞聚(1308-TW)、 立積(4968-TW) 、惠光(6508-TW) 、安集(6477-TW) 回檔較深，而過去一再強調的第三代半導體: 漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 拉尾盤，元宇宙概念股: 宏達電 (2498-TW)、揚明光 (3504-TW) 持續大漲，高速傳輸概念股: 祥碩 (5269-TW)、鈺創(5351-TW)、威鋒電(6756-TW)、偉詮電(2436-TW)、創惟(6104-TW)、通嘉(3588-TW)，車用導線架的順德(2351-TW) 盤中還能拉漲停，https://youtu.be/TFmwz2DVNY8 代表是，行情即便震盪，選對股還是能逆勢抗跌！這種盤中觀察重點，全在免費的 Telegram：https://t.me/imoney168

我們一直追蹤的 IP 矽智財：其中只剩智原 (3035-TW) 表現較強，主要有軋空的力道，但要留意，軋空完就易殺多，所以衝高不能再追！而「農糧概念股」龍燈 (4141-TW) 續漲、台肥 (1722-TW) 高檔震盪，「鹼報價」+「散裝航運」概念股的東鹼 (1708-TW ) 爆量震盪，這族群手中有的，需先調節一趟，近期大陸國家發展改革對煤炭價格實施干預措施，造成動力煤大跌， 為了確保能源安全穩定供應，讓人民溫暖過冬，中國政府出手干預，須留意中國有關所有的原物料報價，近期的波動，當有疑慮時，就是獲利出場，不要抱上又抱下。

再來就是觀察車用零組件概念股：錩新 (2415-TW)、信邦 (3023-TW)、健合興(3003-TW)、美琪瑪 (4721-TW)、貿聯 (3665-TW)、朋程 (8255-TW 大漲)、強茂(2481-TW) 海外存託憑證 84.5 元，所以下跌、漢磊 (3707-TW)拉尾盤、嘉晶 (3016-TW)小漲、太極 (4934-TW)、凌陽 (2401-TW) 拉尾盤、同致 (3552-TW)、車王電(1533-TW) 這族群震盪都可留意，持續看好，尤其車用 IC、第 3 代半導體、整流二極體、電池更是主流中的主流。

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