電子、航運軟腳 台股近關情怯翻黑小跌12點收16887點

美股周二收高，激勵台股今 (20) 日同步開高，挑戰站回萬七大關，不過，盤中賣壓逐漸出籠，電子、航運軟腳，台積電沒能站穩 600 元關卡，傳產族群也普遍走弱，拖累指數翻黑，終場下跌 12.85 點，收在 16887.82 點，成交值 2652.39 億元。

台積電今天開高走低，早盤一度衝上 604 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑下挫，終場收 598 元；聯電也無力撐盤，再度失守 60 元關卡，終場跌逾 1%，收 58.7 元；聯發科漲幅收斂，力守 900 元關卡；國巨、宏碁、華碩等零星電子股仍獲買盤點火。

貨櫃三雄今天展開反彈，帶動運輸類股指數一度大漲 2.7%，成為盤面焦點，可惜後繼無力，長榮翻黑下跌，陽明及萬海漲幅均收斂至 1% 內，台航、四維航、台驊投控跌逾 1%，但遠雄港、慧洋 - KY、宅配通等仍在盤上表現。

其他傳統產業族群今天普遍走弱，水泥股受中國實施「能耗雙控」影響，造成市場需求偏弱，第四季中國水泥業恐旺季不旺，台泥持續回檔下跌 1.5%，亞泥也跌落 1 個半月新低。

鋼鐵股方面，中鋼自結前三季稅前盈餘達 619.32 億元，激勵股價一度上漲 2.5%，尾盤漲幅收斂，其他鋼鐵股紛紛翻黑，豐興、中鴻、彰源下挫 1-2%。塑膠股也遭到調節，華夏、亞聚重挫逾 3%，台達化、國喬、聯成、中石化跌逾 1%，台塑也在盤下震盪。