〈台股盤中〉電子股領攻大漲百點 一度收復萬七

隨著美股走強、比特幣創高，多頭士氣再度凝聚，台股今 (21) 日早盤以小漲 17 點開出後，緩步擴大漲點，開盤一小時上漲 120 點，最高來到 17011 點，是近一個月來首見收復萬七關卡，由電子族群引領上攻，預估成交值約 2800 億元。

法人指出，本周美國重要財報陸續公布後多優於市場預期，有利美股和台股表現，惟仍須留意，通膨、美債殖利率彈升的訊息將持續干擾市場，較難出現全面強漲態勢。

比特幣漲破 66000 美元關卡，再創歷史新高，激勵挖礦族群今日表現，青雲漲停、映泰漲逾 6%，麗臺和撼迅漲 3.5% 上下，技嘉漲近 3%。

IC 設計族群表現也相當強勢，迅杰、敦泰亮漲停燈號，愛普漲近 9%，力旺漲 8%，天鈺、通嘉、驊訊、安格、矽創和威盛等均漲逾半根停板，晶豪科、新唐、M31、晶心科、紘康、群聯、笙科和偉詮電等均漲於 3%。

砷化鎵族群同樣連袂走揚，全新、宏捷科均漲 3.5% 上下，聯亞漲 3%，穩懋穩在盤上。

而二極體相關廠商盤中走勢偏強，虹揚 - KY、德微和台半均漲超過半根停板，強茂漲 4%。

傳產方面，不鏽鋼族群表現也不俗，晶剛漲半根停板，新鋼、有益、運錩、允強、燁興、彰源等均漲 2% 之上。

而影響散戶信心的海運股止跌反彈，台驊投控、志信漲 2.5%，遠雄港、萬海、陽明、慧洋 - KY 漲 2%，捷迅和長榮漲近 2%，正德和中櫃漲 1.5% 上下。

元大投顧表示，台積電法說會是台股多空重要的轉折，並帶動 IP 矽智財、IC 設計、晶圓代工與載板等族群成為多頭指標，在外資買盤回籠下，也激勵內資全面回補，目前 OTC 在反彈過程無論是走勢或量價結構，均明顯強於集中市場，是短線多方的重要指標。

統一投顧則指出，目前短期 5 日和 10 日均線走揚，搭配技術指標 KD、RSI 和 MACD 全數翻多，短線有機會延續反彈格局。不過，上檔仍須面臨季線與和年線 17000-17200 點的蓋頭反壓，尤其近期成交量仍低於 3000 億元，買盤力道不強，難以化解上檔重重壓力。