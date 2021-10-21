利空漸消散 新興債大有可為

受到中國恒大違約、聯準會即將縮減購債的衝擊，新興市場債券價格短短一個月最大跌幅逼近 4%。隨著中國央行對房地產行業提出較正面看法，加上縮減購債早已成為市場共識並反映在風險資產價格上，新興市場債券短期利空正逐漸消散，現在賣出並非上策。

1. 亞高收利差擴大，新興債連帶遭殃

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場企業債券與美銀美林亞洲高收益債券指數，資料日期: 2021/10/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

不少人擔心中國恒大只是一系列倒下骨牌的其中一張，房地產企業倒閉潮將危及中國金融市場的穩定。除了最直接相關的中國高收益債券外，中國佔比較高的亞洲高收益債券也受到嚴重衝擊，與公債間利差從年中的 700 多個基點，一路飆升至 1,400 個基點。雖然直接曝險沒有亞洲高收益債券那麼多，但受到避險情緒升高影響，新興市場企業債券利差也同步擴大。

2. 中國高收益債券價格不理性下跌

身為此次風暴核心的中國高收益債券，今年以來價格下跌 34%，下跌幅度已經是歷史以來第二大。根據彭博資料，美元計價的中國高收益債券中，72.6% 的發行公司都是金融業（其中 55.2% 為銀行，17.4% 為房地產、金融服務與商業金融）。假設恒大倒閉蔓延至整體房地產行業，所有房地產與相關企業都違約，中國高收益債券價格預估損失幅度為 14%（假設破產後可取回 20% 本金，損失為 17.4%*80%）。今年以來 34% 的價格跌幅，等於銀行也必須出現違約與倒閉潮。但從中國央行最新的聲明來看，恒大只是個別現象，大多數房地產企業經營穩健，房地產風險對金融行業的外溢性可控，目前中國高收益債券與亞洲高收益債券價格都屬於不理性下跌。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林中國高收益債券指數，資料日期: 2021/10/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 利差快速升高，新興市場債券價格更合理

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場企業債券指數，資料期間: 1998-2021。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。美國債市正常運作期間為美銀美林美國投資級企業債券近半年利差最大升高幅度低於 50 基點期間。

從指數編纂以來，新興市場債券半年利差最大升高幅度平均為 71 個基點。若扣除掉美國經濟衰退期間，半年利差最大升高幅度平均值為 46 個基點；只考慮美國債券市場正常運作的情況下，平均值為 32 個基點。從 6 月底以來，新興市場債券利差已經升高近 50 個基點，而同時間美國經濟並無衰退且美國投資級企業債券利差只升高 3 個基點。按照過往經驗，除非全球流動性再次出大問題，不然下半年新興市場債券利差進一步擴大空間有限。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興債 + 亞高收基金，穩健或積極都可行

我們不認為中國房地產與金融體系有崩潰風險，加上有了前次縮減購債經驗，市場反應將較為和緩。新興市場債券基金仍是資產配置中的重要一環，不應被短期波動所影響，而亞洲高收益債券基金則適合風險承受度較高的人，可趁此波下跌繼續分批佈局。

鉅亨精選基金

>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累積 美元

>> 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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