晶圓雙雄無力撐盤 台股萬七曇花一現 小漲1點收16889點

美國企業財報周表現優於預期，提振投資人信心，台股今 (21) 日在電子族群領軍下，強攻萬七大關，為近 1 個月來首見，不過，晶圓雙雄轉弱，多頭追價力道不足，指數尾盤數度翻黑，終場小漲 1.69 點，收在 16889.51 點，終場前爆出 328 億元大量，帶動成交值放大至 3077.32 億元。

台積電今天早盤蓄勢攻堅，一度漲至 603 元，但午盤傳出南科再生水廠工程火警意外，股價隨即震盪翻黑，終場小跌收 596 元；聯電今天也遭到調節，終場跌逾 1%，收 58 元；其他主要電子權值股大立光、國巨、日月光投控等普遍走弱。

台股盤中再現十千金盛況，矽智財 (IP) 廠力旺股價直奔漲停 2340 元，改寫收盤歷史新高，並擠下信驊，躍居台股股后；另一檔 IP 股世芯 - KY 同步亮燈漲停，衝上 1005 元創新高，但終場漲幅收斂至 7%，收 983 元；AES-KY、旭隼等千金股漲勢也相當凌厲；唯獨祥碩重挫逾半根停板，收 1655 元，排名跌落至第八。

IC 設計族群今天表現突出，除力旺、世芯外，IP 股晶心科也大漲逾 5%，M31、創意上漲 2-3%；其他包括威盛、聚積、凌通、鈺創、九暘、立積等，漲勢都相當強勁。

加密貨幣買氣持續回溫，比特幣一舉衝破 6.6 萬美元大關，改寫歷史新高，再度激勵挖礦族群表現，青雲攻上漲停，映泰、麗臺、撼迅、技嘉、承啟等漲勢也不俗。

航運股今天漲跌互見，長榮、陽明在盤上表現，萬海則翻黑下挫，慧洋 - KY、宅配通、嘉里大榮、遠雄港等獲買盤青睞，而航空雙雄連袂下跌逾 1%。鋼鐵族群再度成為盤面多頭指標，中鋼領漲逾 1%，燁興、春源、彰源、運錩勁揚 4-6%，中鴻、燁輝、志聯也有不錯表現。