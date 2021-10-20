白宮公布疫苗指引 盼快速推進5至11歲兒童疫苗施打作業

白宮周三 (20 日) 公布兒童疫苗施打指引，稱一旦輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech(BNTX-US)疫苗獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權，將立即對 5 到 11 歲兒童展開疫苗施打作業。

白宮表示，目前已採購充足的疫苗劑量，為全美 2,800 萬名 5 至 11 歲兒童進行接種，未來將使用的尺寸更小的針頭，讓兒科醫生和藥劑師更方便為孩童施打。

白宮續稱，一旦輝瑞 BNT 疫苗獲得授權，每位兒童將進行 2 次疫苗施打作業，間隔時間與青少年和成人一樣為 3 周，但接種劑量較低。

FDA 和美國疾病管制與預防中心 (CDC) 預計未來幾周批准輝瑞 BNT 疫苗，兩個單位的疫苗諮詢委員會將分別在 10 月 26 日和 11 月 2 日召開會議，對輝瑞的兒童疫苗數據進行審查。

白宮防疫協調官 Jeff Zients 周三表示，一旦輝瑞 BNT 疫苗獲得 FDA 和 CDC 批准，就會準備好啟動施打作業。

Zients 還稱，約 1,500 萬劑疫苗會在取得授權後一周內出貨，之後的每周都會運送數百萬劑，接種單位可在正常的冷藏條件下將疫苗存放 10 周，或是在超低溫的環境下存放超過 6 個月。

據了解，在疫苗獲得授權後，全美將有超過 25,000 家兒科診所和數萬家藥局提供兒童疫苗，拜登政府還將兒童醫院協會合作，11 月前在 100 多家兒童醫院系統設立疫苗接種站。