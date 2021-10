為什麼公路車全面碟煞化？

過去用在登山車上的碟煞,如今幾乎已經成為了公路車的標配,各品牌成車所新推出的車款,也開始都以碟煞公路車為主流。為什麼在高階公路車款裡,幾乎全面往碟煞化發展,而圈煞短短幾年就被邊緣化了?

兩大品牌以碟煞為標配

2020 年下半年,先是捷安特推出改版 TCR,接著美利達也改款 Reacto,兩者相同之處,就是幾乎都以搭配碟煞為主,近期其他外國品牌發表的一級車,也都是碟煞車款。業者坦言,碟煞已是大勢所趨,未來 C 夾在高階公路車上,即將完全消失。

在台灣捷安特發表 TCR 改版時,頂規車款就都以搭載油壓碟煞為主,當時業者就表示,考慮到消費者和車店可能還有 C 夾輪組要消化,所以仍保留 2 款 C 夾車款。而美利達的 Reacto 改款時,則已經全部改配碟煞。近期 Liv 的 Langma 改款推出,在台灣市場的產品線有 5 款,價格由高到低,前 4 款車都是碟煞車,只有價格最低的 1 款車是 C 夾車,而且 C 夾那台車架沒改款,也就是說改款後的車架只有碟煞款。

更讓人關注的,是在今年環法賽中,23 支車隊,僅有 Ineos Grenadiers 仍採用 Pinarello Dogma F12 的圈煞車款,其他一級車隊全都投入了碟煞的懷抱。當然你也可以說「這一切都是製造商的陰謀啦」!但趨勢就是如此。

業者一般認為,碟煞公路車的優點早已大過缺點,過去考量的重量差異,如今也幾乎不是問題。比較有爭議的安全性方面,在職業車隊近幾年的使用後,也鮮少聽到發生意外。實際詢問台灣的車店老闆也認為,消費者現在來看車的,幾乎都是看碟煞車了。因此可以說,未來不管你喜不喜歡碟煞,碟煞已經成為高階公路車的標配了。

快速認識碟煞系統

碟煞與 C 夾圈煞的主要差異,就是碟煞的煞車制動方式,是使用煞車來令片夾制盤碟進行制動,而 C 夾圈煞則是用煞車皮,來夾制輪圈的框邊。此外,碟煞又分為油壓式與機械式,其差異在於手感與作動方式不同。機械式碟煞就是以鋼絲(Cable)驅動;而油壓式則是在完全密封的油管中,以液壓油代替鋼絲來推動卡鉗裡的煞車來令片,夾制煞車碟盤,以達到煞車的效果。由於煞車時,機械式碟煞像 C 夾一樣,需要按壓把手拉動鋼絲,難免因為金屬線的摩擦力而影響,手感會較差,也比較費力;而油壓的手感會比較滑順,也更不費力。

當然相對之下,機械式碟煞的價位較低,讓消費者可以花比較少的錢,但同樣能擁有優良的碟煞制動力,而且比較容易在家自行維修,它也能與多數機械式的煞車把手相容。相反的,搭配油壓式碟煞的車款通常價位較高,而且比較不容易在家進行維修。

且油壓式碟煞必須定期進行換油,這部份建議交由車店技師處理,因為這會需要對的油品、特殊的工具與好的技術,當然這會比換機械式碟煞的鋼絲更貴。根據 SRAM 的建議,須每半年進行一次,而 Shimano 的官方用戶手冊則沒有指定時間,只說要在液壓油變色時進行更換。

由於碟煞的作動,是以來令片夾住碟盤造成摩擦使自行車減速,如果碟盤轉動不順,你一定會馬上知道,因為碟盤轉動造成的摩擦、噪音,會讓人深受其擾。

車友不愛碟煞的原因

先來看看一般消費者,反對在公路車上使用碟煞的觀點。雖然碟煞在不斷減重,但事實上同規格來說一定還是比 C 夾重,所以通常還是要多花錢減重,才能達到和 C 夾車款相同的重量。

也有車友提到,碟煞在維修上麻煩很多,像是「碟煞車換油要 NT$500,而且不能馬上拿車;換油管要 NT$1,000,留車 1 週;找異音 NT$500;來令不小心噴到油換一次 NT$500」,可不是像 C 夾,在家裡自己就能搞定那麼容易。此外,過去在登山車流行的時代,騎過碟煞的車友就知道,碟煞的異音也是難解的問題。

過去曾在職業賽事中,發生疑似碟盤傷人事件,猶如利刃般的碟盤,會不會造成危險,產生疑慮?就後來幾年來看,倒也沒再看到,可見這機率也不高。比較可能發生的傷人狀況,反倒是碟煞在經過長時間使用後容易產生高溫,碟片在長下坡後溫度可以達到 100 度以上,不小心碰到可是會燙傷的。

車友選用碟煞的關鍵

而支持使用碟煞的觀點,則有包括像是,不會受到下雨影響煞車力道、全天候都適合騎乘、煞車夾制碟盤來減速,所以不會磨損輪框,更不會因為長時間磨框、過熱導致炸胎。尤其現在用碳纖板輪的車友越來越多,使用碟煞就不會有燒框的問題。

這點可以說是最重要的原因之一,是碳纖維輪組採用碟煞後,不會燒框、不會磨耗輪圈、制動力更好,其好處遠遠大於 C 夾!且現在輪組的重要性,在車友的心目中是與時俱增,而碳纖維輪組的價格更是動輒 8 萬、10 萬,沒道理選用會磨耗、減損輪圈壽命的 C 夾,當碳纖維輪組全面採用碟煞,當然高階車款也就勢必要跟著採用。

不管是油壓還是機械碟煞,按壓碟煞只要更少的手部出力,在遇到長下坡時,不會握到手痛,尤其若是液壓煞車,手感就更好了。而且碟煞車款會採用前輪 15mm、後輪 12mm 的貫通軸,其剛性與穩定性都更好,有利於下坡騎乘。另外單就外型來看,搭配碟煞能讓走線藏得更好,整台車看起來就會比較簡潔、漂亮。

公路車碟煞勢不可擋

也有一些老經驗的車友提到,其實現今公路車抗拒從 C 夾轉碟煞的說法,大多都在登山車從 V 夾轉碟煞時就出現過了,但現在高階登山車誰不用碟煞?也就是認為目前只是過渡期,未來全面改用碟煞是大勢所趨。

但也有持中立觀點的車友認為,2 種煞車都會有其愛好者,車廠應該還是要提供這 2 種選項。同時也有人認為,煞車是在控制速度,而非鎖死,因此「煞車力道」與「煞車時機」的拿捏,才是所有騎士最需要熟悉練習的重點。

碟煞公路車現在可以說一點也不稀奇了,可以說每個品牌都有碟煞車款,尤其是 UCI 自 2018 年開放 World Tour 一級車隊使用後,就經常在各大賽事中看到他們騎乘碟煞公路車,即使是一級職業車隊車手,也不得不臣服於碟煞更好的制動力與全天候的性能。

碟煞貫通軸剛性更好

在剛性方面,碟煞用的是貫通軸,其剛性就會比較高,而 C 夾採用的快拆,其剛性就會低一些,在轉彎、煞車時,就會感受到其差異,碟煞在前叉的抗扭轉的剛性上是比較好的。但是碟盤偏一邊,所以煞車時它又會產生扭轉,所以碟煞也不是完美的。

最後在重量上,一定會有差異,圈煞在重量上還是比較有優勢,他估計同一款式、同等級的車,搭配碟煞大約會比圈煞重約 300-400g;尤其碟煞是重在輪組上面,它有轉動慣量的問題,所以登山賽中,車手當然會選用圈煞。

煞車技巧比碟煞更重要

最後回到一般車友的角度來看,舒迷認為,碟煞的耐候性確實比較好,但車友要想想自己下雨天會不會騎車;第二個是煞車性能比較好,但舒迷認為,對車友更重要的是要學習如何掌握煞車,不是說遇到狀況就急煞,碟煞抓得住輪子,但輪子不一定抓得住地面,其實也是很危險的。再者,碟煞雖然不會有燒框的問題,但碟盤本身也會燒壞,同時他認為,會不會燒框,和騎士本身的使用狀況是有關係的,而且現在圈煞輪組的排水煞車邊設計都已經有很大的進步,圈煞並非一定就會燒框。

最後他總結道,目前圈煞和碟煞各擅勝場,不過煞車不斷是在進步的,碟煞還是很值得期待的。而喜歡圈煞的車友們,也可以趁此機會,撿一些二手輪組回來用。

來源:《單車誌》

