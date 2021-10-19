為什麼公路車全面碟煞化？

過去用在登山車上的碟煞，如今幾乎已經成為了公路車的標配，各品牌成車所新推出的車款，也開始都以碟煞公路車為主流。為什麼在高階公路車款裡，幾乎全面往碟煞化發展，而圈煞短短幾年就被邊緣化了？

兩大品牌以碟煞為標配

2020 年下半年，先是捷安特推出改版 TCR，接著美利達也改款 Reacto，兩者相同之處，就是幾乎都以搭配碟煞為主，近期其他外國品牌發表的一級車，也都是碟煞車款。業者坦言，碟煞已是大勢所趨，未來 C 夾在高階公路車上，即將完全消失。

在台灣捷安特發表 TCR 改版時，頂規車款就都以搭載油壓碟煞為主，當時業者就表示，考慮到消費者和車店可能還有 C 夾輪組要消化，所以仍保留 2 款 C 夾車款。而美利達的 Reacto 改款時，則已經全部改配碟煞。近期 Liv 的 Langma 改款推出，在台灣市場的產品線有 5 款，價格由高到低，前 4 款車都是碟煞車，只有價格最低的 1 款車是 C 夾車，而且 C 夾那台車架沒改款，也就是說改款後的車架只有碟煞款。

更讓人關注的，是在今年環法賽中，23 支車隊，僅有 Ineos Grenadiers 仍採用 Pinarello Dogma F12 的圈煞車款，其他一級車隊全都投入了碟煞的懷抱。當然你也可以說「這一切都是製造商的陰謀啦」！但趨勢就是如此。

業者一般認為，碟煞公路車的優點早已大過缺點，過去考量的重量差異，如今也幾乎不是問題。比較有爭議的安全性方面，在職業車隊近幾年的使用後，也鮮少聽到發生意外。實際詢問台灣的車店老闆也認為，消費者現在來看車的，幾乎都是看碟煞車了。因此可以說，未來不管你喜不喜歡碟煞，碟煞已經成為高階公路車的標配了。

快速認識碟煞系統

碟煞與 C 夾圈煞的主要差異，就是碟煞的煞車制動方式，是使用煞車來令片夾制盤碟進行制動，而 C 夾圈煞則是用煞車皮，來夾制輪圈的框邊。此外，碟煞又分為油壓式與機械式，其差異在於手感與作動方式不同。機械式碟煞就是以鋼絲（Cable）驅動；而油壓式則是在完全密封的油管中，以液壓油代替鋼絲來推動卡鉗裡的煞車來令片，夾制煞車碟盤，以達到煞車的效果。由於煞車時，機械式碟煞像 C 夾一樣，需要按壓把手拉動鋼絲，難免因為金屬線的摩擦力而影響，手感會較差，也比較費力；而油壓的手感會比較滑順，也更不費力。

當然相對之下，機械式碟煞的價位較低，讓消費者可以花比較少的錢，但同樣能擁有優良的碟煞制動力，而且比較容易在家自行維修，它也能與多數機械式的煞車把手相容。相反的，搭配油壓式碟煞的車款通常價位較高，而且比較不容易在家進行維修。

且油壓式碟煞必須定期進行換油，這部份建議交由車店技師處理，因為這會需要對的油品、特殊的工具與好的技術，當然這會比換機械式碟煞的鋼絲更貴。根據 SRAM 的建議，須每半年進行一次，而 Shimano 的官方用戶手冊則沒有指定時間，只說要在液壓油變色時進行更換。

由於碟煞的作動，是以來令片夾住碟盤造成摩擦使自行車減速，如果碟盤轉動不順，你一定會馬上知道，因為碟盤轉動造成的摩擦、噪音，會讓人深受其擾。

車友不愛碟煞的原因

先來看看一般消費者，反對在公路車上使用碟煞的觀點。雖然碟煞在不斷減重，但事實上同規格來說一定還是比 C 夾重，所以通常還是要多花錢減重，才能達到和 C 夾車款相同的重量。

也有車友提到，碟煞在維修上麻煩很多，像是「碟煞車換油要 NT$500，而且不能馬上拿車；換油管要 NT$1,000，留車 1 週；找異音 NT$500；來令不小心噴到油換一次 NT$500」，可不是像 C 夾，在家裡自己就能搞定那麼容易。此外，過去在登山車流行的時代，騎過碟煞的車友就知道，碟煞的異音也是難解的問題。

過去曾在職業賽事中，發生疑似碟盤傷人事件，猶如利刃般的碟盤，會不會造成危險，產生疑慮？就後來幾年來看，倒也沒再看到，可見這機率也不高。比較可能發生的傷人狀況，反倒是碟煞在經過長時間使用後容易產生高溫，碟片在長下坡後溫度可以達到 100 度以上，不小心碰到可是會燙傷的。

車友選用碟煞的關鍵

而支持使用碟煞的觀點，則有包括像是，不會受到下雨影響煞車力道、全天候都適合騎乘、煞車夾制碟盤來減速，所以不會磨損輪框，更不會因為長時間磨框、過熱導致炸胎。尤其現在用碳纖板輪的車友越來越多，使用碟煞就不會有燒框的問題。

這點可以說是最重要的原因之一，是碳纖維輪組採用碟煞後，不會燒框、不會磨耗輪圈、制動力更好，其好處遠遠大於 C 夾！且現在輪組的重要性，在車友的心目中是與時俱增，而碳纖維輪組的價格更是動輒 8 萬、10 萬，沒道理選用會磨耗、減損輪圈壽命的 C 夾，當碳纖維輪組全面採用碟煞，當然高階車款也就勢必要跟著採用。

不管是油壓還是機械碟煞，按壓碟煞只要更少的手部出力，在遇到長下坡時，不會握到手痛，尤其若是液壓煞車，手感就更好了。而且碟煞車款會採用前輪 15mm、後輪 12mm 的貫通軸，其剛性與穩定性都更好，有利於下坡騎乘。另外單就外型來看，搭配碟煞能讓走線藏得更好，整台車看起來就會比較簡潔、漂亮。

公路車碟煞勢不可擋

也有一些老經驗的車友提到，其實現今公路車抗拒從 C 夾轉碟煞的說法，大多都在登山車從 V 夾轉碟煞時就出現過了，但現在高階登山車誰不用碟煞？也就是認為目前只是過渡期，未來全面改用碟煞是大勢所趨。

但也有持中立觀點的車友認為，2 種煞車都會有其愛好者，車廠應該還是要提供這 2 種選項。同時也有人認為，煞車是在控制速度，而非鎖死，因此「煞車力道」與「煞車時機」的拿捏，才是所有騎士最需要熟悉練習的重點。

碟煞公路車現在可以說一點也不稀奇了，可以說每個品牌都有碟煞車款，尤其是 UCI 自 2018 年開放 World Tour 一級車隊使用後，就經常在各大賽事中看到他們騎乘碟煞公路車，即使是一級職業車隊車手，也不得不臣服於碟煞更好的制動力與全天候的性能。

碟煞貫通軸剛性更好

在剛性方面，碟煞用的是貫通軸，其剛性就會比較高，而 C 夾採用的快拆，其剛性就會低一些，在轉彎、煞車時，就會感受到其差異，碟煞在前叉的抗扭轉的剛性上是比較好的。但是碟盤偏一邊，所以煞車時它又會產生扭轉，所以碟煞也不是完美的。

最後在重量上，一定會有差異，圈煞在重量上還是比較有優勢，他估計同一款式、同等級的車，搭配碟煞大約會比圈煞重約 300-400g；尤其碟煞是重在輪組上面，它有轉動慣量的問題，所以登山賽中，車手當然會選用圈煞。

煞車技巧比碟煞更重要

最後回到一般車友的角度來看，舒迷認為，碟煞的耐候性確實比較好，但車友要想想自己下雨天會不會騎車；第二個是煞車性能比較好，但舒迷認為，對車友更重要的是要學習如何掌握煞車，不是說遇到狀況就急煞，碟煞抓得住輪子，但輪子不一定抓得住地面，其實也是很危險的。再者，碟煞雖然不會有燒框的問題，但碟盤本身也會燒壞，同時他認為，會不會燒框，和騎士本身的使用狀況是有關係的，而且現在圈煞輪組的排水煞車邊設計都已經有很大的進步，圈煞並非一定就會燒框。

最後他總結道，目前圈煞和碟煞各擅勝場，不過煞車不斷是在進步的，碟煞還是很值得期待的。而喜歡圈煞的車友們，也可以趁此機會，撿一些二手輪組回來用。

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來源：《單車誌》

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