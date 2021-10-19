供給成長大於需求 明年NAND Flash價格恐轉跌

據研調機構 TrendForce 調查顯示，明年在供給位元成長速度恐高於需求增幅下，NAND Flash 價格將轉跌，且總產值估僅成長約 7%，可能成為近三年成長率最低的一年。

TrendForce 指出，隨著 NAND Flash 採購動能進一步收斂，第四季合約價將轉為小幅下跌 0-5%，終止僅兩季的上漲週期。

以目前來看，NAND Flash 供應商對明年擴產規劃似乎有收斂態勢，預估供給位元成長率約 31.8%，需求位元年增幅為 30.8%。在需求成長收斂，且供應商針對高層數產品激烈競爭下，整體 NAND Flash 市場將進入跌價週期。

從供給面來看，今年需求大幅成長，推動客戶高速轉進更高層數，供應商供給規劃也增加，年增幅近 40%，由於基期偏高及對明年需求展望較弱，預估明年整體 NAND Flash 供給位元成長僅約 31.8%。

需求方面，今年智慧型手機、筆電、伺服器出貨量成長力道表現強勢，也相對墊高今年基期，使明年生產或出貨量要大幅成長難度增加，預估需求位元年增率約 30.8%，低於供給端成長速度。

展望今年，因基期墊高，需求成長幅度收斂，TrendForce 認為進入下一輪跌價周期，平均位元銷售單價將下滑逾 18%，抵銷位元出貨成長，使總產值僅成長約 7%。

