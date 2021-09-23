採購端庫存水位升高 NAND Flash Q4合約價恐跌5%

根據 TrendForce 指出，採購端庫存水位逐漸上升，壓抑後續採購力道，NAND Flash 控制器 IC 缺貨狀況也隨需求下降逐步緩解，預估第四季 NAND Flash 報價將開始轉跌，整體合約價估將小跌 0-5%。

TrendForce 指出，由於智慧型手機、Chromebook 與電視等消費性產品，今年下半年出貨表現不如預期，零售端記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。

SSD 方面呈現兩樣情，在 Chromebook 需求下滑、消費級筆電動能趨緩下，加上 ODM 廠受缺料影響，加上原廠快速提高 128 層以上世代產能，SSD 市場逐漸轉為供過於求，預估第四季 client SSD 合約價將反轉向下，預估價格跌幅 3-8%。

而 Enterprise SSD 受到資料中心庫存水位增加，伺服器受 IC 零組件短缺等因素影響，需求位元下滑 7%，供給端受馬來西亞疫情衝擊零組件交期，但因英特爾在 Enterprise SSD 市占率高，預期第四季 Enterprise SSD 合約價仍會上漲 0-5%，主要反應供給端零組件缺貨衝擊，而非需求面成長。

在消費性產品如電視與平板在傳統備貨旺季結束後，終端需求明顯下降，TrendForce 預估，eMMC 價格將下跌 5-10%；而在智慧型手機全年產量預測下滑下，面對需求淡季，預估 UFS 價格下跌 0-5%。

TrendForce 預估，在筆電、智慧型手機及電視等產品需求不如預期下，預期供應商銷售 NAND Flash wafer 庫存壓力將逐步擴大，3D NAND Flash Wafer 第四季價格可能下跌 10-15%。

