女生也能輕鬆樂騎MTB

在自行車運動的世界中,主要以男性騎士佔了大宗,在公路車圈是如此,在陽剛味更重的 MTB 越野車界更是明顯!但這並不代表女性騎士就要無奈的接受臭男生的那一套世界觀,因為男生與女生在心理、生理條件都有著明顯的差異。大多的單車或人身部品廠商都會針對其差異推出女性專用產品,但除了硬體的區別之外,相關的教學課程是否也該男女有別呢?本回拜訪了由 Simple Gravity 開設的女子 MTB 入門教學班,來一探這其中的奧密!

MTB 入門不可不知

近年來,熱愛挑戰速度的公路車騎士們開始注意到公路盡頭後的未知新世界,進而開始接觸 MTB 或是 Gravel 車種。不過對於初入門者而言,MTB 越野騎乘帶來的是「危險!好像很容易受傷!」的刻板印象,因為山野林道中複雜的地型變化是隨時隨地考驗著騎士的平衡操作與前進技巧,因此對於沒有充份並正確的學習過 MTB 控車要領的騎士們,面對著越野路線時,當然會感到相對的恐懼。

不過 MTB 越野車運動並不是只能像那種極限環境中高速大飛大跳,令人屏氣凝神的超刺激神人影片,挺進公路終點後的林道,賞盡山野的壯闊美景也是 MTB 運動的一大挑戰與樂趣。此時正確且熟稔的 MTB 控車技巧可以讓你更安心的在越野道中前進,充份的享受山林越野帶來的美好體驗。而且如此的控車技巧並不只是能運用於 MTB 上而已,同時也能加強你在公路車騎乘時的控車技巧,不僅身體重心的調控能更為順手,在面對如未及時發現的路面坑洞等意外狀況時,也能更及時的應對克服。像是知名的一級車手 PeterSagan,便是運用他在 MTB 選手時期累積的強大控車技巧,在公路車三大賽中出盡鋒頭。

▲出神入化的 MTB 的控車技巧,能在賽場上大放異彩。

男生、女生大不同?

過去在 MTB 運動教育資源不足的狀況下,想要學習只能看著神人影片有樣學樣,模仿表面皮毛。就算是有同好前輩教學,因為他們大多也是如此走過來,也只能叫你衝衝看就知道了。在這樣的環境下,往往只能弄得傷痕累累,卻連學得一招半式都說不上。對於生性好動的男生來說,像這樣在各種嘗試中學習成長可能沒啥大不了的,像是筆者過去也是這樣一路跌跌撞撞騎過來,然後累積了不少錯誤的騎乘習慣。這樣土法煉鋼的學習環境,看在心思較為縝密的女生眼裡只能敬而遠之……

近年來因為 MTB 在網路上的曝光度增加,加上安全正確的學習資源也日漸豐富,參與 MTB 運動的女生變多了,MTB 活動的活躍度也隨之成長。說實在的,MTB 的相關教學課程因為是著重在騎乘技巧與安全,並無性別之分。但是隨著文化與教育的影響,男生與女生所追求的並不盡相同,在我們的環境中,女生們需求的是能在學習中有著完善的安全感,週遭沒有求好心切的壓力眼光,一步一步在輕鬆的環境中穩健學習。因此,專為女生開設的 MTB 教學班,便顯得至關重要。

▲不管男生女生,騎車前護具戴好戴滿準沒錯!

女生的 MTB 專門課

本回拜訪的「女子 MTB 入門教學班」理所當然的只限定女生報名參加,為了讓課程更貼近女性所需,所以全程也是由專業的女教練來帶領。課程一開始為靜態的講解,從單車及人身部品的選購注意事項、單車的設定與調整,到行前的裝備準備與注意事項,其中像是跨高調整注意事項、常見的錯誤騎乘姿勢等,均是以女性角度為出發,講述了不少男性不易發覺的重點。

隨後的技巧課程,則是由基本的直線、S 型、煞車等基本動作來學習行進時重心轉換的要領,學習的場地特地選擇在有平整鋪裝地面的封閉場所,為的就是讓女生們可以安心的學習。在初步習慣基本的控車技巧後,轉進平緩略有坡度的泥石自然場地,在教練一對一的細心指導下,運用習得的控車技術,來體驗越野路面上的上、下坡、過彎、煞車等基本動作。在不到一天的課程中,初入門的女生們,已經可以在此泥石越野路面上輕鬆的來回穿越。

▲經由同伴的協助,在立定的安全狀態下,檢視調整彼此的騎乘姿勢。

課後的女生們,紛紛的讚賞這一堂女子專門課,有豐富經驗的女性教練可以貼心的指導最合適的學習法;在全女性的環境下,不用在意他人的眼光,可以專心的調整騎乘姿勢;也能跟同學們放心的討論女生們才會遇到的各種問題及牢騷心事。女生們前來參與這堂課的理由不盡相同,有人是工作環境耳濡目染,卻遲遲跨不過心魔;有人是跟著男友騎 MTB,但因沒有適當的學習法而無法上手,女生們在經過這堂女子 MTB 入門教學班後,開始了解朋友、同事、客戶為何沉迷於 MTB,自己也開始喜愛上「單車越野」這條路。下次,你也許會在某一條林道上遇見容光煥發的她們!

▲熟悉基本動作了嗎?那就開始越野路線的實地體驗吧!

全心投入的 MTB 女教練─青姐

Simple Gravity 的創始成員之一,是台灣第一位取得加拿大 PMBIA 教學執照的女性教練。自小就愛冒險犯難的她,2000 年在因緣際會下,被台北阿綸單車店長帶入貓空越野道後,開啟了嶄新視野。從一開始的只能下馬牽車,到取得專業的 MTB 教練資格,不間斷的精進技能及享受樂趣,展開她精彩的單車人生~Always have faith on yourself. Keep the smile and enjoy the ride.

▲全心投入的 MTB 女教練─青姐

