聚陽Q3獲利寫單季次高 前三季每股稅前盈餘10.85元

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 今 (15) 日公告第三季自結稅前盈餘 10.17 億元，季增 42.4%、較去年略減 0.8%，為單季次高，每股稅前盈餘 4.2 元；累計前三季稅前盈餘 25.57 億元，年增 21.2%、每股稅前盈餘 10.85 元。

聚陽 9 月營收 24.93 億元，月減 9.5%、年減 7.3%；營業淨利 3.45 億元，月增 4.2%、年減 11.9%；稅前盈餘 3.41 億元，月增 3.7%、年減 11%。

聚陽第三季營收 82.96 億元，季增 35.5%、年增 3.4%；營益率 12.2%，季減 0.5 個百分點、年減 0.6 個百分點；稅前盈餘 10.17 億元，季增 42.4%、較去年略減 0.8%，為單季次高，每股稅前盈餘 4.2 元。

累計聚陽前三季營收 212.34 億元，年增 12.5%、營益率 12.2%，年增 1.2 個百分點，稅前盈餘 25.57 億元，年增 21.2%，每股稅前盈餘 10.85 元。

聚陽第三季營收雖然向上，寫下單季新高，但受到越南疫情影響，營益率略為下滑，導致獲利較去年同期微幅衰退，不過仍寫下單季次高的表現。

展望第四季，聚陽 10 月除了將認列 9 月遞延的出貨外，加上南越工廠稼動率持續回升，預計營收也將呈現反彈，且在旺季遞延下，公司看好，第四季可望淡季不淡，甚至有機會超越第三季，營收及獲利挑戰單季新高。