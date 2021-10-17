中油：18日起汽、柴油大幅調漲0.8、0.9元

台灣中油公司表示，自週一 (18 日) 凌晨零時起汽、柴油各調漲 0.8 元及 0.9 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 29.5 元、95 無鉛汽油每公升 31 元、98 無鉛汽油每公升 33 元、超級柴油每公升 26.6 元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收 1.2 元，柴油吸收 2.3 元。

中油表示，本週因全球能源需求大增，各國搶買煤炭和天然氣，相關能源的價格短期飆升，同時快速帶動原油需求；加上石油輸出國家組織及夥伴國 (OPEC+) 仍維持溫和增產計畫，不另行增產等因素影響，帶動油價上漲。

中油說，本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.57 美元，新台幣兌美元匯率貶值 0.159 美元，國內油價依公式計算漲幅為 3.04%，汽、柴油每公升原應各調漲 2.0 元及 3.2 元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之限制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後 95 無鉛汽油每公升 31.3 元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之 1.3 元經計算 25% 吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收 0.3 元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收 1.2 元，柴油吸收 2.3 元，汽、柴油實際價格每公升各調漲 0.8 元及 0.9 元。

中油指出，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之 1.2 元及 2.3 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 9 月底止，台灣中油共吸收 57.56 億元。