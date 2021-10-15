經濟部再通過7家企業 擴大投資台灣53億元

經濟部投資台灣事務所今 (15) 日再通過 7 家企業擴大投資台灣 53 億元，包括新和生物科技、今稜企業、某車用零配件商、明曜科技、巨琛工業、榮田精機、華豐紙品等，累計投資台灣三大方案已有 1022 家企業參與，投資超過 1 兆 3640 億元，估創造 11 萬 5282 個就業機會。

經濟部表示，今稜企業是製造與銷售汽車冷卻系統、雨刷的系統廠，擁有自有品牌 CHIN LANG，也成功打入知名北美重型卡車集團 PACCAR 供應鏈，因應客戶要求，將斥資 13 億元擴大投資苗栗銅鑼產線，以符合客戶需求，另一家不具名車用零配件商也規劃投資 12 億元在台南永康新設廠房。

新和生物科技則瞄準醫療產業、輻射加工製造市場，因近年中國子公司受美中貿易戰影響，加上疫情肆虐，因此，將計劃投資逾 9 億元，在苗栗銅鑼科學園區興建輻照滅菌工廠，增設兩條智慧化生產線，並導入數位管理智慧技術元素。

明曜科技、巨琛工業也規劃各投資 5 億元，其中，明曜科技是電池模組廠商，搶搭綠電儲能商機，將在新北三重建置下世代智慧研發生產基地，導入物聯網、AI 大數據分析系統，巨琛工業則致力研發自行車 E-Bike 系統，同樣看準節能減碳將帶動自行車需求，規劃在台中大甲興建一條龍生產廠房。

此外，榮田精機因應產業對大型加工機台的需求，計畫拆除高雄湖內原有廠房，並重建新廠，轉型朝智慧工廠邁進，瓦楞紙板製造商華豐紙品，則計畫在彰化全興工業區既有廠房，新建紙箱生產線及 AS/RS 自動倉儲庫，估可增加 3-4 倍儲存量。