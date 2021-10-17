一張表掌握ETF除息秀 8檔配息率贏定存逾6倍

本周為 ETF 除息高峰，共有 43 檔 ETF 將接續除息，其中，以 10/15 收盤價計算，有 8 檔配息率超過 5%，等於賺贏一年期定存利率的 6 倍以上。

8 檔年化配息率超過 5% 的 ETF 分別為：永豐台灣 ESG(00888-TW) 的 10.94%、群益道瓊美國地產 (00714-TW) 的 6.66%、第一金金融債 10+(00834B-TW) 的 6.58%、FH 中國政策債 (00747B-TW) 的 6.22%、台新全球 AI(00851-TW) 的 6.18%、永豐臺灣加權 (006204-TW) 的 5.94%、元大高股息 (0056-TW) 的 5.57%、富邦臺灣中小 (00733-TW) 的 5.21%。

10/19 高達 34 檔 ETF 除息，上述 8 檔高配息 ETF 中，就有 4 檔於此旺日除息，其中，00888 今年 3 月底才掛牌，相較於剛上市股東人數不到萬人，因搭上 ESG 投資主題，加上季配息機制，大受市場歡迎截至 10 月初，受益人已經超過 6 萬人，成長逾 6 倍，此次為首度配息，每單位配息 0.432 元，成為市場熱門標的。

00714 則為 REITs ETF，為季配息機制，第三季每股配息 0.376 元，接連兩季配息率都超過 6%，群益道瓊美國地產 ETF 基金經理人李鈺涵表示，主要是因為今年以來近期美國景氣與獲利成長，象徵美國整體經濟呈現復甦型態，利率處於低點吸引投資人置產，帶動美國房市明顯轉熱，美股 REITs 資本利得也連帶水漲船高。

永灣臺灣加權 ETF 則是連續第十年進行年度配息，本次配息金額為 5.3 元，創下歷年最高。

00733 每股配息 2.09 元，年化配息率睽違兩年後再度超過 5%，富邦投信表示，為保障既有基金受益人的權益，避免除息日前，富邦臺灣中小因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，至 10 月 18 日為止，初級市場每日僅開放 3 組申購 (1 組為 50 萬個單位數)，不過投資人仍可透過次級市場正常交易。

而 10/20 除息的高配息 ETF 只有復華投信的 FH 中國政策債，每股配發 0.811 元。

10/21 除息則有第一金金融債 10+、台新全球 AI，每股分別配息 0.7、0.33 元。其中，對擔心升息變數、且偏好固定領息的投資人來說，可關注金融債 ETF。

至於即將成立滿 14 年的國民 ETF 0056 則壓軸登場，將於 10/22 除息，成立以來每年配息率平均近 5%，近三年更高達平均 5.8%，且年年填息，是受益人數最多的台股 ETF，為 50 萬投資人創造高股息現金流收入。