近50萬人將領高股息！0056配息1.8元 金額近年最高 配息率衝5.6%

受益人數近 50 萬、規模挑戰千億大關的國民 ETF「元大高股息 (0056-TW)」，6 日公告今年配息金額為每受益權單位數 1.8 元，優於市場預期，以 6 日收盤價 31.88 元計算，配息率達 5.6%，超過成立以來平均值的 4.7%，與其追蹤的臺灣高股息指數殖利率接近，即將完成連續 11 年配息、年年填息，且連 4 年配息率 5% 以上紀錄，續為國人高股息 ETF 投資首選。

根據元大投信第一階段收益分配評價公告，以保守原則估計 0056 每受益權單位數配發金額為新台幣 1.8 元，之後將於 10/20 公布實際配發金額，10/22 進行除息交易，11/25 發放配息。元大投信表示，若簽證會計師未調整本基金可分配收益金額，且在外受益權單位數未有明顯變動，則 10/20 公布的實際配發金額，將與目前預估的每受益權單位數配發新台幣 1.8 元相近。

市場震盪「價低息更高」 現在進場領息兼布局股價回升行情

著眼於 0056 成立以來高配息率、填息能力穩定，以及股價恢復力強勁等三大優勢，近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，大舉逢低買進 0056，受益人數近一月成長 2.4 萬人，為全體 ETF 之冠；規模近一月增加 72 億，截至 10/6 規模達 946 億元，為台股高股息 ETF 之冠，穩坐最受投資人青睞高股息 ETF 寶座，本次配息金額 1.8 元不只較去年成長，更與 2019 年同為近年最高，配息率衝 5.6%，再為 50 萬受益人創造高股息現金流收入。

理財專家分析，本次 0056 配息再度優於市場預期，再度證明投資人不必對其選股策略太過擔心，只要簡單「低點進場，長期持有」，就能讓高股息特性帶動投資成果。觀察近三年大盤利空事件造成 0056 的下跌，因為其成分股股價有高股息支撐，且 ETF 大幅分散單一個股風險，果然 0056 後續的股價回復力、配息率與填息表現都很優異，近期 0056 股價修正，投資人可看作是一個很好的進場點，進場領息兼布局股價回升行情。

理財專家同時提醒，伴隨存股議題熱度提升，高股息 ETF 的關注度大幅增加，挑選重點除了配息率外，還包括：一、 如果配息率超過其追蹤指數的殖利率太多，很可能是超配資本利得，長期下來可能使績效大幅落後追蹤指數；二、高配息率很可能吸引投資人積極搶進，造成股息稀釋，此點在成立時間短、規模小的高股息 ETF 上容易發生，都是投資人需要格外留意之處。

表、近三年 0056 除息前遭遇波段修正時 後續回復力、殖利率與填息表現優異