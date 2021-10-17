〈觀察〉通膨、碳稅引爆成本高漲 產業大老齊憂

全球即將面臨通膨危機，不只原物料、貨櫃航運價格持續飆漲，各國為達成碳中和、能源永續目標，也開始研擬碳稅，未來恐進一步推升產業生產成本提高，多位產業大老紛紛憂心示警，如友達 (2409-TW) 董事長彭双浪直言，未來廉價享受將不再，宏碁 (2353-TW) 董座陳俊聖也指出，通膨正持續發生中。

彭双浪表示，近期不只各國有限電措施、調漲電價外，各種原物料、運費也齊聲喊漲，直言現階段已進入「萬物皆漲」時代，並示警未來所有產品價格恐回不去、廉價享受不再。

彭双浪解釋，除疫情推升原物料、貨運價格走高外，全球減碳趨勢、各國擬祭出碳稅制度，都將使生產成本提高，廠商未來將面臨高成本付出的挑戰，展望未來，產業雖樂見並支持環境永續、碳排，但多餘成本如何降低將是不容易的挑戰。

宏碁筆電銷往全世界，近年深受貨運塞港所苦，陳俊聖透露，2019 年亞洲到美國的船運時程約 2 周，但近期平均拉長到 6-8 周，雖然航程時間相同，但船隻需花數倍時間停留在港口周圍等待靠港，整體成本增加不少。

陳俊聖進一步指出，以宏碁筆電產品為例，現在價格與六個月相比並沒有增長太多，高漲成本多以降低折扣方式彌補，也直言今年歐美聖誕節旺季相比往年，終端市場恐將出現「數量有限、折扣不多」的奇景。

此外，面對全球通膨危機，陳俊聖說，從經濟學角度有四大方向可看出通膨蹤跡，包含股票資本市場、房地產、銅鋁等大宗物資，最後才是筆電等消費性產品，依目前全球經濟情勢觀察，前三者皆已發生，不過目前的通膨仍屬於一般性通膨，因此對於市場的衝擊尚屬可控範圍。

全球永續議題上，陳俊聖分享，宏碁將 ESG 分為三階段，從良善 (Good Will) 出發點開始，進一步做到智慧城市、智慧水表等，最後則是透過 ESG 創造價值，同時宏碁也已將環保永續概念導入產品中，成為 Vero 新產品線、新事業之一。

展望未來，通膨已是全球各國無法避免危機之一，但對於企業來說，環境永續與生產成本間的取捨，如歐盟預計在 2023 年起實施碳邊境調整機制草案等，才是各大企業近年最需面對、棘手的課題。