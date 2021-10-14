〈彭双浪開講〉中國限電為短期現象 長期產業將結構性改變

中國近期強化能耗雙控政策，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪認為，限電是短期現象，隨著煤炭補足、發電廠狀況排除，供電可望恢復穩定，但長期對產業已帶來結構性改變，「高耗能、低產出、低效率」的企業將被淘汰，符合中國近年減碳、凈零碳排趨勢。

彭双浪也身兼台北市電腦公會理事長，他表示，公會成員多以電腦 IT 零組件、軟硬體廠為主，不是「高耗能、低產出」產業，因此受影響有限，除非是整體區域性停電，但也可運用假日、日夜班調整，度過限電難關。至於友達中國廠區則維持正常。

彭双浪表示，中國近期能耗雙控政策主要影響「高耗能、低產出、低價值」產業，中國的做法目的是順應減碳趨勢，以達到 2030 年碳達峰、2060 年碳中和的目標。

近期也傳中國祭出電價調整策略，彭双浪指出，在疫情、全球減碳趨勢下，現在是萬物起漲的時代，中國電價屬於契約制度，未來不只產業，包含所有終端產品都無法享有過去廉價成本，僅能透過創新、新技術降低成本。

彭双浪也說，如同台灣有夏季電價增加部分產業生產成本，但為了支持環境永續、碳排，付出高成本將是企業須面臨的挑戰之一，各國政府也希望透過價格調整，減少效率較低的公司數量，將資源集中給更有效率的公司。

彭双浪以友達為例，過去每年皆降低約 2% 能源消耗，光過去年 10 年期間，平均耗電量已降低約 50%，也強調目前中國廠區受限影響有限，將密切關注後續變化，同時協助上游供應鏈一起度過短期的限電危機。