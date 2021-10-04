〈歐盟擬徵碳稅〉經部評估212項輸歐產品受影響 以鋼鐵製品為主

經濟部今 (4) 日赴立院報告，針對 2050 年達到淨零碳排目標、歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 對企業影響評估及因應措施，經濟部提出書面資料，初步統計在 CBAM 管制項目 248 項中，我國有約 212 項輸歐產品將受影響，金額達新台幣 245 億元，主要以鋼鐵製品為主。

CBAM 是指歐盟在 7 月 14 日所提出的 Fit for 55，意即 2030 年較 1990 年減碳達 55%，其中碳邊境調整機制草案，預計在 2023 年起實施、2026 年全面生效，規劃以水泥、鋼鐵等高耗能產業為主要課徵對象，要求進口商依產品總碳含量繳納 CBAM 憑證，碳價則相當歐盟排放交易制度 (EU-ETS) 拍賣價格。

面對歐盟 CBAM 衝擊，經濟部評估短期影響有限，因我國輸歐占比低、產品碳含量也優於世界平均，但中長期影響仍需觀察美國、加拿大、日本等國是否跟進實施。

經濟部也提出因應措施，包含結合全國工業總會、產業公協會及 350 家相關業者，成立石化、鋼鐵、紡織、水泥、造紙、電子等行業減碳工作小組平台，共同規劃減碳路徑、加速推動各項減碳措施，同時結合地方政府推動產業低碳轉型。

另一方面，經濟部表示，依循全球 2050 淨零趨勢，總統已在今年 4 月 22 日世界地球日宣示 2050 淨零轉型目標，在行政院統籌下，經濟部已著手規劃推動主責工業、商業及能源部門 2050 淨零轉型策略。

從個別各部門觀察，經濟部指出，工業製造部門目前排放以鋼鐵、石化、水泥、電子業為大宗，未來將透過推動循環經濟、導入低碳製程、電氣化與改用無碳燃料、應用碳捕存與再利用 (CCUS)、提升能效等措施達成淨零目標，並扶植減碳科技產業、新創，創造綠色成長動能。

商業、能源部門方面，經濟部說明，將發展共享循環經濟的數位資訊平台，同時推動節電措施為主要淨零策略，能源部門則致力提供各部門低碳、無碳能源供應，包含追求再生能源最大化，也將輔以結合 CCS 燃氣機組或進口氫能等無碳排火力發電。