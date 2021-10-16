強化永續金融 金管會擬再射三箭

金管會主委黃天牧週一 (18 日) 將赴立法院財委會就「綠色金融行動方案」進行專題報告。金管會表示，未來將推動 3 大重點，包括：「強化 ESG 資訊整合及共享」、「規劃辦理永續金融評鑑」及「加強金融機構落實氣候變遷風險管理」。

金管會出具給立院的報告指出，永續發展及淨零排放已是全球及我國政策的核心目標，如何發揮金融市場的影響力，促進經濟體系共同邁向永續，是金管會會推動永續金融政策之願景。

其中，有關永續金融發展，金管會未來將推動 3 大政策重點，第一是「強化 ESG 資訊整合及共享」，金管會表示，為鼓勵金融機構辦理綠色及永續發展領域 之融資及提供統計資訊，金管會已請聯徵中心參考國際相關指引，研議訂定「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送定義，以供金融機構參考。

此外也請證券交易所研議強化永續報告書平台查詢功能，以及研議強化公開資訊觀測站揭露企業 ESG 相關資訊。同時，目前正研議與相關單位合作，推動產業永續發展資料庫平台，整合氣候及環境等資訊，以提供金融業及企業評估風險參考。

第二是「規劃辦理永續金融評鑑」，金管會指出，為促進金融業主動因應及掌握 ESG 及氣候相關風險與商機，並積極接軌國際趨勢，將參考國際及公司治理評鑑做法，研議規劃及辦理對國內金融機構的「永續金融評鑑」。

第三、「加強金融機構落實氣候變遷風險管理」，金管會已請聯徵中心及保險安定基金參酌國際作法， 研議我國銀行業及保險業，辦理「氣候變遷情境分析及壓力測試」，以驅動金融業審視自身因應氣候變遷的風險與能力。

金管會並強調，發展永續金融是重要推動政策之一，並偕同相關部會、周邊單位及業者，公私協力共同積極執行「綠色金融行動方案 2.0」，將持續滾動研議金融政策工具，積極接軌國際，以引導金融機構對綠色及永續發展之支援，並培養金融機構因應氣候變遷風險之韌性。