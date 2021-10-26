奢華大器的現代風休閒豪邸！讓生活縈繞於高質感的美學品味

編輯 曾紫婕｜圖片提供 蒔築設計有限公司



此案為 164 坪的 5 層透天別墅，蒔築設計 朱皇蒔設計師將居宅定義為「休閒豪邸」，戶外不僅擁有 2000 坪的景觀設計，更將庭園、水池、籃球場等機能融入其中，而居家空間則以樓層劃分公私領域，B1 及 1 樓為公共空間，其餘則為私人領域，快跟著小編來開箱這奢華大器的現代豪邸吧！



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設計公司：蒔築設計有限公司

設計師：朱皇蒔

設計風格：現代風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

空間坪數：164 / 坪

居住成員：大人：4 人，小孩：1 人

空間格局：六房以上

主要建材：壁紙、鐵件、大理石、磁磚、噴漆、鏡面、木皮

房屋類型：透天別墅

小編帶你看好宅

此案為 164 坪的 5 層透天別墅，蒔築設計 朱皇蒔設計師將居宅定義為「休閒豪邸」，戶外不僅擁有 2000 坪的景觀設計，更將庭園、水池、籃球場等機能融入其中，而居家空間則以樓層劃分公私領域，B1 及 1 樓為公共空間，其餘則為私人領域，快跟著小編來開箱這奢華大器的現代豪邸吧！



一樓入門玄關處鋪設相異深淺的石材地坪，並將隱喻屋主家族姓氏的開頭 C 藏匿於其中，動線中央設置發光黃玉石屏風，有效化解穿堂煞的風水疑慮，敞亮的客廳區域更化身公領域的天然景深，襯托出寬敞大器的第一印象；走入客廳空間，大理石紋電視牆瞬間成為目光聚焦處，兩側及下方鏤空設計，讓線性語彙的俐落感漫溢四處，沙發背牆選擇淡雅水墨畫挹注人文底蘊，更以木皮、金屬邊框勾勒沉穩細膩的空間表情；電視牆後方兼具餐櫃機能，而餐廳上方的圓頂天花構築雍容和諧的氛圍，設計師透過自身精湛的設計手法，以色彩、建材創造一家五口凝聚情感與談心交流的居宅場域。

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B1 規劃為品酒吧檯、影音視聽空間，吧檯背牆以金屬與木皮形塑立面層次及山景意象，無形中與一樓沙發背牆相互呼應；影音視聽空間則鋪陳繃布材質，隔絕噪音的同時更昇華了空間質感。





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