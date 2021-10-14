〈宏碁展望〉陳俊聖：筆電供需缺口超過一季 明年表現非需求問題

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (14) 日表示，供應鏈長短料狀況並未改善，需求持續強勁，依在手訂單評估，供需之間至少有一季缺口，且持續擴大，打破外界看衰筆電需求的看法，展望明年，他認為，半導體供給能否緩解關鍵落在第一季，明年出貨表現將受料況供給影響。

陳俊聖直言，受電動車等新興需求擠壓，料況較六個月前更加吃緊，緩解條件需觀察明年首季半導體業者在不同製程之間的調度，以及成熟製程轉移狀況而定。

陳俊聖指出，目前通路庫存水準還是偏低，除需求強勁外，貨運塞港也是主因，2019 年亞洲到美國的船運時程約 2 周，但現在平均拉長到 6-8 周，雖然航程時間相同，但船隻需花數倍時間停留在港口周圍等待靠港，增加貨櫃掉到海裡的風險。

展望明年，陳俊聖認為，供給端將是決定宏碁有多少生意可做的關鍵，現階段需求與供給至少還有一季的量未被滿足，在可預見的未來改善幅度仍有限。

產品線方面，他也看好電競、Chromebook 需求，其中，Chromebook 需求從過往 11.6 吋轉往 15 吋，長期成長仍將優於產業平均。

宏碁目前電競產品營收比重約占 1/3，Chromebook 則達約 20%，宏碁昨 (13) 日新品發表會也擴大布局抗菌、環保永續 Vero 系列產品線，對此，陳俊聖指出，市場需求是由「使用模式」、「興奮點」兩大動能刺激，看準愛乾淨、愛地球趨勢，宏碁將持續擴大布局相關市場。