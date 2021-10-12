Q3全球PC出貨僅年增1% 宏碁、華碩站穩600萬台

市調機構顧能 (Gartner) 最新數據顯示，全球個人電腦出貨受去年高基期影響，今年第三季出貨量僅年增 1%，達約 8410 萬台，其中，美國市場更反應消費性需求下滑，出貨量終止連五季成長，但台灣品牌廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 在多元布局下，出貨量雙雙站穩 600 萬台，表現持穩。

據 Gartner 統計，宏碁、華碩仍居全球個人電腦出貨排名五、六名，宏碁第三季出貨約 603.6 萬台、年減 4.6%，站穩 600 萬台，市占約 7.2%，華碩出貨 602.8 萬台、年增 5.5%，市占也攀上 7.2%，年增 0.3 個百分點。

宏碁、華碩第三季營收同步站穩高檔，宏碁單季營收達 811.34 億元，季增 1.7%、年增 1.4%，創近 7 年同期新高，華碩第三季品牌營收更首度站上 1300 億元大關，達 1300.92 億元，創下歷史新高紀錄。

從整體市場分析，Gartner 表示，隨著全球疫苗普及，加上學校重新開放，消費者放緩對個人電腦、Chromebook 等家庭教育需求，統計第三季 Chromebook 出貨量季減約 17%，為 2011 年產品推出以來首次雙位數衰退，雖然企業商用桌機需求回溫，但受料況吃緊影響，導致全球個人電腦出貨量增速放緩。

Gartner 進一步分析，前三大品牌廠為聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)，其中，聯想受惠商用需求支撐，出貨持續成長，惠普則受 Chromebook 需求放緩拖累，出貨年減 5.8%，達 1762.4 萬台，戴爾則連四季維持雙位數成長，第三季更首度突破 1500 萬台大關，達 1524.2 萬台、年增 26.5%。

展望未來，Gartner 認為，雖然第四季將迎來傳統購物節，但需求將不如去年強勁，評估微軟 (MSFT-US) 新作業系統 Windows 11 對於刺激企業商用換機力道有限，預期 2023 年初僅有約 1 成企業更新至 Windows 11。