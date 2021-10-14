台股16500點曇花一現 外資終止連3賣 三大法人買超31.01億元

美國科技股走揚，激勵台股今 (14) 日回神，一度站上 16500 點關卡，但買盤追價力道有限，電子股漲幅逐漸收斂，航運持續扮演撐盤要角，終場指數上漲 39 點，收在 16387 點，5 日線得而復失，外資終止連 3 賣，三大法人合計買超 31.01 億元。

加權指數成交值 2563 億元，量能依舊委靡不振。觀察法人籌碼變動，外資今天買超 34.27 億元，終止連 3 賣；投信買超 5.1 億元，為連續 11 個交易日加碼；自營商賣超 8.37 億元，三大法人合計買超 31.01 億元。

台積電法說下午登場，早盤一度漲至 579 元，站回年線，終場收 573 元，市值沒能站穩 15 兆元；聯電也擺脫頹勢，最高衝上 57.6 元，但尾盤漲幅同步收斂，收 56.7 元；鴻海、國巨、日月光投控、瑞昱、廣達、矽力 - KY 等電子股也在盤上表現。大立光則下跌近 4%，收在 1970 元；聯發科跌 2.5%，收 840 元。

貨運三雄持續扮演撐盤要角，萬海勁揚逾 6%，長榮和陽明也上漲 3-4%，台驊投控強彈並攻上漲停板，散裝航運漲跌互見，四維航、慧洋 - KY、台航獲買盤支撐，但新興、裕民、中航則震盪走跌。航空雙雄也拉回，長榮航下跌逾 2%。

昨天慘遭空方狙擊的記憶體族群，今天強勢反彈，華邦電領漲 5%，南亞科、晶豪科也大漲逾 4%，旺宏、威剛、十銓也有 2% 以上的漲幅。受惠銅價高檔，各線纜業上市公司 9 月營收紛紛報捷，今天吸引買盤進駐，華榮勁揚逾 7%，華新、宏泰、億泰等漲勢也不俗。

傳產族群方面，國內鋼廠 9 月營收繳出佳績，激勵鋼鐵族群回神，中鋼今天反彈 1%，東鋼、中鴻、春源、燁輝、志聯等也都強勢走高。塑化股賣壓沉重，台塑一度下挫逾 2%，台聚家族均遭到調節，亞聚重挫逾 7%，台聚、華夏也有 4-5% 的跌幅，台達化、聯成、永裕等均走跌。

