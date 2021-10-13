一銀挺都更危老重建 核准金額逾800億元

第一金控 (2892-TW) 子公司第一銀行響應都更與危老重建，統計截至 9 月底，累計已核准 122 件，核准金額超過 800 億元，第一銀行董事長邱月琴預期，將可創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

台灣地震頻繁，老舊建築物耐震能力恐不足，邱月琴認為，都市更新與危老重建可以照顧到許多中產階級及弱勢族群，而銀行具有公信力，更應該積極協助重建起更安全與舒適的家園，創造住戶、政府與銀行三贏。

第一銀行積極投入都更與危老重建案，包括位於台北市的尚華仁愛大樓、南投埔里中華商場以及台北市首宗住戶全數同意的整宅自力都更案，都是近年具指標性的都更重建個案。

其中尚華仁愛大樓與南投埔里中華商場與 921 大地震有關，至於位於台北市水源路的四、五期整宅則是當年台北市政府為安置公共工程拆遷戶而興建的整建住宅。

一銀表示，為加速推動都市更新政策並培養更多專業人員，銀行在 2009 年成立都市更新部門，統籌信託處、東亞建經的專業人員，並輔以營業單位為融資申請及後續服務，組成一條龍的專業服務團隊。

其中，銀行融資業務扮演重建資金的主要供應者，信託機制則在於將都更案有關的財產權獨立出來，由受託人（信託銀行）控管，使都更案之完工可能性大為提升，如此銀行債權的還款來源將可更加確保。

另外，一銀與第一金 AMC、建築經理公司及台灣金融聯合都更服務公司，針對自力更新案與合建案提供整合期、興建期及完工期三大階段的資金與金融服務，持續精進第一銀行都更危老一條龍的金融服務。