速覽去中心化雲市場 Stratos 運行機制與應用前景

Stratos 計劃將存儲、計算與數據庫結合，建立起一個可以提供完整數據層解決方案的去中心化網絡。

撰文： Eric

去中心化的數據基礎設施在元宇宙的概念爆發後再度引發了市場的關注。雖然現有的雲技術可以很好地承載幾乎所有的鏈上應用，但行業內對去中心化基礎設施的探索依然沒有停止。尤其是未來更加複雜的 DeFi 和元宇宙項目可能對數據存儲和計算要求進一步增加時，能否有足以承載類似應用的底層成爲了一個需要開始考慮的問題。

在市場出現了大量以存儲和計算爲主打方向的項目之後，Stratos 選擇了建立一套集存儲、計算、數據庫爲一體的網絡，來爲項目提供整體的解決方案，並最終進化成一個足以承載規模化商業應用的去中心化雲市場。

Stratos 有何特別之處

正如上文所說，Stratos 的終極目標是希望建立一個去中心化的雲市場。而「雲」所代表的不僅僅包括了存儲、計算等組件，還包括了流量分發、高效的讀取等等。

Stratos 網絡設計了三層架構，最上層是網絡的「協調人」，作爲網絡的監督和驗證者；第二層是使用 PoS 證明的區塊鏈網絡，作爲去中心化的賬本和交互空間；而第三層就是礦工建立的存儲網絡。Stratos 的設計實際上更加偏向於更底層的解決方案而並非一個單純的應用，我們具體來看。

基於流量證明的存儲與 CDN

相較於目前市場主流的時空與複製證明不同，Stratos 使用了流量證明（Proof of Traffic）來驗證礦工的存儲能力，二者的主要區別在於時空與複製證明的邏輯是驗證礦工有承諾的存儲能力以及確實存儲了相應的數據或文件，更多的是偏向「能力」；而流量證明的邏輯在於礦工是否爲網絡提供了足夠多的服務，因爲當礦工的流量足夠多時，就證明了他們良好的數據可用性以及網絡狀況。

在存儲組件上，Stratos 提供了利用礦工的流量來計算挖礦效率的新思路。該思路相較於主流的存儲證明更加偏向實際應用，並且流量一定程度上也顯示了礦工在存儲、網絡等穩定性，同時體現出了礦工提供服務的質量高低。從另一方面來說，去中心化市場如何保存冷門數據的問題也得到了緩解。在互聯網中，存在着巨大的體量的「冷門數據」，此類數據使用頻率不高或受衆範圍較小，又或僅僅是暫時沒有受到關注。互聯網巨頭利用其規模優勢可以覆蓋這類數據產生的長尾市場（長尾理論顯示，市場中不受重視的大量小衆產品因體量巨大，累積的總收益會超越主流產品）。在這個長尾市場中，同樣規模化的存儲礦工，流量證明可以爲礦工提供更多覆蓋長尾市場的積極性，而僅僅基於存儲證明會讓大礦工更加傾向於依據「需求」分配有限的容量。

此外，流量證明使得礦工會自發建立 CDN （內容分發網絡）。互聯網的世界中，CDN 起到了極其重要的作用，如何分配有限的容量和帶寬，使得內容分發的效率最大化，爲用戶提供最流暢的體驗，是 CDN 最主要的作用。現有的存儲網絡在商用環境下實現的使用功能基本是點對點的，而 Stratos 利用共識機制建立的 CDN 網絡將有機會爲商用場景提供解決方案。

去中心化計算與數據庫市場

目前 Stratos 還未推出計算與數據庫市場，但對於計劃建立的雲市場，計算與數據庫也是必不可少的組成部分。

Stratos 團隊表示，對於傳統雲服務廠商，存儲和計算是所有一切服務的基礎，也基於此建立了三個不同層次的服務，基礎設施服務（IaaS）、平臺服務（PaaS）和軟件服務（SaaS）。Stratos 也會通過規劃的區塊鏈、去中心化存儲、去中心化數據庫和去中心化計算四個模塊逐步建立起去中心化的 IaaS、PaaS 和 SaaS 三個層級，爲區塊鏈行業和傳統行業用戶提供各類所需的服務。

或許我們對去中心化的計算並不陌生，但區塊鏈項目自行建立數據庫系統還是相對比較少見的。數據庫的功能夠很大程度上增強平臺功能，爲用戶的使用提供了相當的便利性。數據庫與計算的結合，使得去中心化的雲服務可以提供針對大數據分析等應用的底層功能。

總體來看，Stratos 在整體網絡的設計上具有一定的創新性，作爲包含了存儲、CDN、計算、數據庫等功能加之基於區塊鏈的集成網絡，Stratos 如何平衡去中心化網絡無信任的驗證模式與網絡本身複雜的模塊仍是值得期待的。

去中心化雲是否能進入商用市場

基於區塊鏈的去中心化雲平臺可以類比傳統雲服務的操作系統（例如阿里雲的飛天操作系統），只提供基礎的功能和基礎設施，而用戶則可以基於該服務建立自己所需的應用而無需自行搭建服務器。

隨着 NFT、GameFi 的逐漸發展，區塊鏈世界的數據需求已經從單純的文字轉到了大容量圖片、音頻甚至視頻。而當前的很多 NFT 應用中的上述數據仍然是存儲在中心化的雲上，即便是使用了區塊鏈存儲網絡也僅僅是從存儲網絡中調用數據，再行使用雲的內容分發網絡來進行提供使用體驗。Stratos 的設想則是建立一個純去中心化的 Web3 基礎設施，繞過網絡運營商的獨佔或者壟斷行爲從而從最程度上降低 CDN 的成本和運營的複雜度，並且將巨大的收益通過流量證明分配給加入網絡的所有礦工。

此舉也並非是將 CDN 運營商拒之門外，專業運營商所能提供的服務也是 Web3 世界需要的，但區塊鏈網絡杜絕了壟斷的可能性，使得定價更加公平公允，也更加市場化。

Stratos 的去中心化雲市場架構爲加密領域的礦工和傳統的服務商都搭建了舞臺，網絡不僅可以承接直接在其上搭建的原生應用，也可以通過跨鏈的交互實現爲其他應用提供底層服務。團隊還提到，對於互聯網領域的商用，Stratos 對接 B 端用戶商業需求的是和 Stratos 隔離的另一家實體，根據商業客戶的需要，可以通過 STOS 代幣或者法幣進行商業活動。對接 B 端的實體是法幣和 STOS 代幣的橋樑，通過法幣購買 STOS 用來支付使用 Stratos 網絡的費用。在設計和商業結算方面，Stratos 均爲實際的商用做好了充分的準備。

Web3 數據基礎設施的未來

隨時加密世界邊界的不斷拓展，已有衆多的 DeFi 和 NFT 應用開始使用 Filecoin、Arweave、Crust 提供的存儲服務，區塊鏈存儲網絡也開始重視其上的中間件以及應用層的生態建設。相比於單純的存儲網絡，Stratos 獨闢蹊徑地建立了一個集存儲、計算、CDN 等於一身的整體解決方案，將目標放在了更加長遠的元宇宙以及商用領域。當前區塊鏈世界已經找到了應用的方向，但傳統的底層設施或許在兼容性上並沒有原生的基礎設施高，也並不被加密領域的主流認可。當傳統的金融和藝術品等領域已經逐步展開對 DeFi 和 NFT 等原生應用的研究時，原生基礎設施的未來的想象空間和發展的最終形態值得更多的關注。