〈美股盤前要聞〉市場關注通膨數據 美股期貨上升

美國今日將公布 9 月 CPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.563%。美股期貨週三 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨漲 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

1.Fed 布拉德：通膨有一半機率是暫時性 應做好明年春天升息準備

聖路易聯準銀行官員布拉德 (James Bullard) 周二 (12 日) 說，目前的通膨是否為暫時性有一半機率為否，聯準會 (Fed) 如果開始縮減購債，就該積極行動，以免通膨演變成更大問題。這位明年有投票權的官員呼籲 11 月啟動縮減購債，並做好必要時最快明年春天升息的準備。

布拉德接受 CNBC 訪問時表示，目前的通膨「有 50% 機率」是暫時性的，呼籲 Fed 官員 11 月開始縮減目前的大規模購債計畫，明年春天之前完全結束，而且縮減購債動作可能得快一點，才能準備好必要時於明年春天或夏天升息。

Fed 預料將在 11 月縮減購債，可能在 2022 年年中之前結束。目前官員多半傾向完全結束購債，之後才會升息，而 Fed 官員多次表示，縮減購債不代表升息立即到來。

2. 蘋果今年 iPhone 13 生產目標將下修多達 1000 萬支

彭博周二 (12 日) 引述知情人士報導，由於晶片長期短缺，蘋果 (AAPL-US) 可能會將 2021 年 iPhone 13 的生產目標下修多達 1000 萬支。

知情人士表示，蘋果原本預期今年最後三個月 (2021 日歷年第 4 季) 將生產 9000 萬支最新系列 iPhone ，但如今該公司告訴供應鏈，由於博通 (AVGO-US) 和德州儀器 (TXN-US) 在晶片供貨困難，因此總產量將下降。

3. 通用將獲 LG 補償 19 億美元 召修 Bolt 電動車

通用汽車周二（12 日）表示，公司已與合作夥伴 LG 電子（LG Electronics）達成協議，將獲得 LG 電子支付 19 億美元的 Bolt 電動車召修賠償金，代表通用約 20 億美元召修成本絕大部分都由 LG 電子補償。

此協議意味著 LG 電子不僅一肩扛下幾乎通用所有的回收召修花費，也幾乎擔下 Bolt 電動車起火的責任。通用預計在第三季財報中認列這筆補償金。

不過雙方合作關係並未受到影響，通用負責採購與供應鏈的副總裁 Shilpan Amin 表示，LG 是公司重要的供應商，很高興能達成這項協議，未來彼此團隊將繼續保持合作關係，以加快新的電池模組生產，預計在本月開始替客戶車輛進行維修。

4. 高通宣布即刻執行 100 億美元股票回購

手機晶片大廠高通 (QCOM-US) 周二 (12 日) 宣布，將即刻執行 100 億美元的庫藏股回購，在美國半導體類股一片盡墨之際，高通一枝獨秀盤後股價上漲 1.34%。

高通表示，100 億美元的新增庫藏股回購將與 2018 年 9 億美元的回購計畫合併，發布後立即執行，且沒有到期日。高通周二下跌 1.59%，盤後受此消息影響上揚 1.34% 至每股 124.6 美元。

高通將於美國時間 11 月 3 日公布 2021 會計年度第四季財報。據 FactSet 統計，29 位華爾街分析師中有 18 位維持買進評等與目標價，11 位為持有評等，平均目標價為 180.99 美元，潛在上漲空間約 47%。

5. 莫德納第三劑疫苗 遭 FDA 專家否決

美國食品藥物管理局（FDA）科學家周二（12 日）拒絕支持莫德納施打第三劑疫苗的申請，並且援引數據稱，接種兩劑疫苗已足以預防重症與死亡。

FDA 的科學家在網路上公布一份長達 45 頁的文件寫道：「真實世界的有效性研究表明，隨時間推移莫德納疫苗對新冠病毒有症狀感染或變種病毒 Delta 的有效性會逐漸下降，但整體而言，目前兩劑新冠疫苗已足以預防重症與死亡。」

目前 FDA 科學家們的立場似乎偏向不接種第三劑疫苗，輝瑞上月曾提出向年輕族群施打第三劑疫苗也遭拒絕，不過當局表示免疫力較弱者可施打補強保護力。