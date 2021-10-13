剛上主網的 Pods 和 Ribbon V2，能否爲鏈上期權市場帶來新的工具和流動性？

Pods Finance 認爲，「使用像 Uniswap 這樣的模型爲期權定價可能不是流動性提供者的最佳選擇。」

撰文：Donnager

DeFi 作爲以太坊網絡中最主要的應用類別，已經探索了現貨交易、借貸等最基礎的金融組件。

而對於意在重構鏈上金融市場的 DeFi 來說顯然不滿足於此。隨着 dYdX 發幣引發了市場的熱議，越來越多更爲複雜的金融衍生品也在加速湧現，比如剛上線主網的 Pods Finance 和剛推出 V2 版本的 Ribbon Finance，他們都是期權相關的產品。

據 Dune Analytics 上彙總的 Opyn V2 的 數據 來看，期權市場還處於小衆的階段。鎖倉總價值（TVL）約爲 8900 萬美元，用戶總數約爲 1.3 萬。相比之下，僅 Uniswap 每日活躍用戶數就已經超過了最著名的以太坊鏈上期權 Opyn 的用戶總數。

期權作爲一個門檻偏高的金融衍生品品類，智能合約風險和不可知的各類風險還是較多的，所以 Pods 和 Ribbon 都在上線後控制了協議的總容量，並逐漸開放協議可以容納的資產總量，提高流動性。

插曲：Ribbon 空投規則被利用，或許會導致 DeFi 協議重新思考激勵方案

Ribbon Finance 是基於 Opyn 協議構建的結構化金融產品協議，他可以通過捕捉各類資產的波動率，賺取權利金。而且在賣出期權的同時，還可以爲 Opyn 的期權市場提供更多流動性。

不過最近他們在開放 RBN 代幣流通後遭遇了社區的質疑，投資了 Ribbon 的機構利用 Ribbon Finance 的空投規則，提前刷了大量賬號，賺取了超過 700 個 ETH。該投資機構聲稱並未提前得知空投的規則。不過在該事件被公開後，該投資機構把這部分獲利的 ETH 全部還給了 Ribbon Finance，並同意將此前投資了 Ribbon 種子輪的代幣進行捐贈。

但該事件發生後並未對 Ribbon 的協議產生實際影響，無論是 TVL 還是治理代幣的價格。目前 Ribbon 的 TVL 接近 1.4 億美元，V2 版本上線後的以太坊金庫已經達到了 3000 個 ETH 的上限，V1 中的大量資產尚未轉移至 V2。

團隊表示，在 Ribbon V2 版本中專注將金庫去中心化、重建金庫會計系統、可管理的金庫參數，或許能進一步提升協議的安全性、收入、效率和靈活度，只有運行一段時間後才能得知真實的數據。

不過此次的空投事件可能會讓不少尚未發行代幣的 DeFi 協議重新思考如何進行初期的用戶激勵。Pods 在上線以太坊主網的同時還公開會推出 NFT 計劃，或許這是在爲未來的用戶激勵計劃做前期的準備。

Pods：通過定製化的 AMM 提高期權市場流動性

Pods 認爲通用的 AMM （比如 Uniswap）並不適合期權市場，所以他們設計了一整套全新的 AMM 組件，以適應期權這類特殊結構的金融產品。

Pods 在年初的一篇分析爲期權採用通用型 AMM 的 研究中指出，「交易者很可能會找到套利的公開機會，但流動性提供者（LP）最終可能會因爲資本分配給潛在的錯誤定價交易而導致損失。使用像 Uniswap 這樣的模型爲期權定價可能不是流動性提供者的最佳選擇。」

所以他們爲 Pods 協議設計了兩個核心的組件：「期權工具」和「期權 AMM」。

「期權工具」（Options Instrument）提供了合約的規則，用來封裝看漲或者看跌期權。該實現方式要求 100% 的抵押率，並且是歐式期權和實物結算。不過該組件不涉及清算系統。

「期權 AMM」組件就是 Pods 設計的專爲期權設計的 AMM 方案了。拋開具體公式來說，設計這個 AMM 的核心邏輯是：在 Black-Scholes 期權定價算法的指導下，加入期權的到期時間、現貨價格等多種因素。另外他們還表示，該方案中還會根據供需關係，以編程的方式更新其中的隱含波動率。而這也是 Pods 與採用傳統訂單薄模式的 Opyn 最大的區別所在。

這樣帶來的效果就是，可以爲早期流動性不足的期權市場提供更多流動性。另外他們目前預言機採用了 Chainlink 作爲外部的價格來源，用來更新基礎資產的現貨價格。

針對該 AMM 設計的更多細節，可以參考官方 文檔。

體驗一下 Pods：更期待 L2 版

目前 Pods 上線了三個功能：「購買期權」、「賣出期權」、「爲期權市場提供流動性」。不過由於是剛上線的協議，期權產品數量和協議容量都做了限制，經測試目前僅可以購買期權，其他功能在操作後會顯示錯誤。

目前已上線的期權是以太坊的歐式看跌期權，到期日是 11 月 27 日，行權價爲 3200 美元。

購買看跌期權

輸入你想購買的期權數量，然後通過 USDC 進行購買。具體的價格是根據 AMM 計算得出的，當前顯示的是單張期權價格爲 317 USDC。

賣出看跌期權

你可以將此前買入的看跌期權賣出（Resell），或者存入抵押物生成新的看跌期權（Write）。目前已經無法 Write 期權，只能 Resell 之前購買的看跌期權。

提供 / 刪除流動性

用戶可以存入單邊的資產（USDC），該功能會將一部分資產換成上述的看跌期權，一部分資產保留爲 USDC，將這兩部分存入 Pods 的 AMM 資金池。目前已經無法提供流動性，只能等協議逐步放開 TVL 限制。

團隊表示，剛上線時限制的 TVL 爲 150 萬美元，但前端顯示目前的 TVL 約爲 136 萬美元，約佔總量的 91% 了，但是仍舊無法繼續增加流動性。只能期待團隊後續繼續擴大容量。

另外，經過實際的使用，購買看跌期權的交易所需成本約爲 40 萬 Gas，以目前 80 至 100 多 Gwei 水平來說，也就是每筆交易超過 100 美元。提供流動性的交易成本可能會更高，所以在 Layer2 上部署應該也是遲早的事情。