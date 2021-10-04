力抗恒大風暴官股再進場 近六天斥138億元穩盤

受恒大風暴影響，台股今 (4) 日劇烈震盪，公股行庫再度銜命進場穩盤買超 34.64 億元，累計近六日買超共 138.54 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等權值股加碼。

台股今天早盤一度漲逾百點，接近中午時分，受恒大停牌影響，引發市場恐慌情緒湧出，大盤迅速由紅翻黑，包括電子、金融、傳產族群全面倒地，終場則下跌 162.54 點收在 16408.35 點，成交量則為 2995.41 億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期台股面對諸多外部不確定因素干擾，包括美國債務與通膨問題，且 10 月美股財報將陸續公布，中國則有雙限政策、恒大事件干擾，都將牽動市場投資情緒與相關供應鏈。

葉獻文表示，目前指數尚未跌破 8 月低點，但今日仍未能反映美股彈升，大盤持續下挫逾百點，建議投資人逢低布局明年仍具成長性的個股與產業，例如能參與明年新平台及電子產品規格升級的相關產業，以及美歐市場陸續擺脫疫情影響，消費動能陸續增溫，傳產的紡織、製鞋、運動休閒等供應鏈有望持續受惠。

另外，半導體產業供需仍緊俏，葉獻文指出，包括超微、美光等國際大廠，都表示晶片短缺問題可能持續吃緊至明年上半年，並表示終端市場客戶組裝的非記憶體供給短缺而導致部分需求遞延現象，有望在明年逐步獲得緩解，進而支持全球半導體需求持續成長。